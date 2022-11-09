«اتصالات» توقع مع «الكهرباء» بروتوكولا لتشغيل شبكاتها  بالطاقة المتجددة

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع بروتوكول تعاون بين اتصالات مصر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للتعاقد على شراء الطاقة المتجددة واستخدامها في تشغيل شبكاتها ومواقعها في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

ونوه شاكر بالاهتمام الذى توليه الدولة المصرية فى التحول إلى الطاقة النظيفة وزيادة نسبة مشاركة الطاقـة المتجـددة في مزيـج الطاقـة وتعمل على التوسع فى نشر استخداماتها.

وأكد على المضى قدماً وبخطى ثابتة وسريعة لتنفيذ خطط القطاع والعمل على الحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة،

وأوضح شاكر أن التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر إن هذا البروتوكول يأتى في ظل حرص الشركة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى توفير الطاقة اللازمة لمهاتهم لما لها من أثر عظيم لتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

وأكد أن اتصالات مصر اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات التى لمواجهة التحديات البيئية والمساعدة فى تحسين الأداء وترشيد استخدام الموارد الأحفورية.