«اتصالات» توقع اتفاقية مع «مصر إيطاليا» لتطوير بنية «كايرو بيزنس بارك»

أعلنت شركة اتصالات مصر عن تعاونها مع شركة مصر إيطاليا العقارية لتطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة والحلول الذكية في الاتصالات والإنترنت، تعمل على توفير وتسهيل الاتصال داخل مشروع كايرو بيزنس بارك، أول مجمع إداري متكامل، في القاهرة الجديدة.

وتنص الاتفاقية على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة والحلول الذكية التي تهدف إلى تحويل المشروع إلى مجمع إدارى رقمي متكامل، لتسهيل تعاملات الاتصال، وهو ما جاء في إطار حرص شركة اتصالات مصر على تقديم تجربة اتصال مميزة بسرعات فائقة وجودة غير مسبوقة.

وتتمثل تلك الخدمات في تزويد جميع الوحدات بخدمات الإنترنت والهاتف الثابت “الصوتية والرقمية” التقليدية والمتطورة التي تشمل خدمات الربط الشبكي الافتراضي المحلي والدولي VPN وIVPN، ما يضمن حماية المعلومات، إضافة إلى مركز البيانات، والحوسبة السحابية.

وعلق حازم متولي – الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، قائلاً: “نحتفل اليوم بإبرام اتفاقية مع واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري والذي جاء متوافقًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي فيما يخص التطوير العقاري، حيث تسعى شركة اتصالات مصر لفتح آفاق جديدة في مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية.

مضيفا أن التعاون جاء مؤكدا على استراتيجية الشركة لتفعيل نموذج المشغل الرقمي المتكامل اعتمادا على بنيتها التحتية التي تعتبر الأفضل في السوق المصرية، الأمر الذي يعكس حرص الشركة على نقل التجارب العالمية الناجحة للسوق المصري لتلبية احتياجات مختلف العملاء من خلال الاعتماد على أحدث التكنولوجيات التي تمتلكها.”

وصرح محمد هاني العسال – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية قائلا: “نفخر بالتعاون مع شركة اتصالات مصر لتكون المزود الرئيسي لجميع الخدمات التكنولوجية داخل مشروع كايرو بيزنس بارك، ونسعى من خلال تلك الشراكة إلى تقديم مجمع إداري رقمي متكامل والاستجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة وتوفير متطلبات السوق العقاري المصري على أفضل المعايير العالمية.

كما نحرص في مشروع كايرو بيزنس بارك على توفير أكبر قدر من المرافق والخدمات التي تتناسب وتساعد على خلق بيئة عمل تحفز الإنتاجية ونمو الأعمال باستثمارات تصل إلى 1,5 مليار جنيه في 42 مبنى إداريًا على مساحة 18 فدانا”.

الجدير بالذكر أن مشروع كايرو بيزنس بارك، في القاهرة الجديد، يضم فندق هيلتون جاردن إن المخصص لإدارة الأعمال، والذي يحتوي على 130 غرفة تشمل غرف لاستقبال الاجتماعات. كما يتضمن المشروع منطقة سنترال بارك والتي تطل على بحيرة كبيرة ، كما يتضمن المشروع مختلف أنظمة الحماية والمراقبة المركزية، وأنظمة بوابات الدخول الآلية، إضافة إلى واحد من أكبر مواقف السيارات المستقلة تحت الأرض في المشاريع الإدارية.

جدير بالذكر أن اتصالات مصر توفر العديد من الخدمات الرقمية والدعم الفني داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة تتمثل في إنشاء مراكز الإدارة والتحكم فضلا عن تحويل خدمات تلك المدن إلى خدمات مميكنة وذكية. هذا إلى جانب تقديم حلول وأفكار مبتكرة للجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص.