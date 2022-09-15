«اتصالات» توقع اتفاقية تعاون مع «زوهو» لإتاحة حلول تكنولوجية للشركات والتجار

وقعت شركة اتصالات من& e اتفاقية تعاون مع شركة زوهو – Zoho العالمية، لحلول التكنولوجيا، بهدف تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتجار التجزئة، بالحلول التكنولوجية التي تمكنهم من تعزيز البنية التحتية والأنظمة الأساسية اللازمة لتنمية أعمالهم وتعزيز العمل الجماعي بين إدارات هذه الشركات ، وذلك من خلال استخدام مجموعة من البرامج وبأسعار معقولة.

وسيتم إتاحة هذه الخدمات التكنولوجية من خلال عدة برامج: (Zoho CRM و Bigin و Workplace و Zoho Books و Zoho desk و Zoho Inventory و Zoho Sites,…)، والتي تمكن الشركات من إدارة جميع جوانب أعمالهم –ابتداء من الاتصال وأدوات التعاون للفرق والأقسام والتسويق وإدارة الماليات والموارد البشرية ووصولاً إلى التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة علاقات العملاء– من خلال نافذة موحدة ، لتتمكن بذلك قاعدة واسعة من الشركات من إدارة أعمالها بصورة متكاملة اعتمادا على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، دون الحاجة إلى تطبيقات إدارة الأعمال المُتعددة وغير المُتزامنة وبالتالي تجنب المشكلات المتعلقة بتعدد المزودين وعدم تكامل البيانات.

وأعرب مهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات مصر، عن سعادته بهذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة زوهو قائلاً: ” نهدف إلى تقديم حلول شاملة للشركات والتجار لأنهم يمثلون أحد أهم ركائز الاقتصاد المحلي .

و يأتي هذا التعاون في إطار إستراتيجية اتصالات من e& ، التي تهدف إلى التوسع في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة لعملائنا، من خلال قنوات مبيعاتنا المنتشرة وخاصة القنوات الإلكترونية عبر المنصات المختلفة “market place” و التي تعتبر نافذة للعملاء للوصول لكافة احتياجاتهم من البرامج الخدمية التي تتوافق مع رويتهم في التحول الإلكتروني.

إلى جانب دعمنا الدائم للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والتجار، حيث توفر اتصالات لعملائها التكنولوجيا اللازمة التي تساعدهم على المضي قدمًا نحو التحول الرقمي بما سينعكس بشكل إيجابي على أدائهم في كل القطاعات وينعكس بدوره على دعم رؤية مصر 2030 و تتماشي مع الهوية الجديدة للمجموعة& e.

وقال حيدر نظام رئيس شركة زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “فخورون بالتعاون مع شركة اتصالات الرائدة ، ونتطلع لمزيد من الأعمال المشتركة، لإتاحة حلولنا البرمجية المتكاملة لقطاع الأعمال في مصر، كما نواصل جهودنا لدعم الشركات ورواد الأعمال كونهم داعما أساسيا للاقتصاد، و نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل عملية الوصول إلى الحلول البرمجية لإتمام العمليات التشغيلية للأعمال، والتي تسهم بدورها في تسريع وتيرة التحول الرقمي في ظل التطورات السريعة التي تشهدها مصر الآن، بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة للرقمنة.