اتصالات توقع اتفاقية التجوال المحلى مع المصرية

محمود جمالقال المهندس خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للشئون المؤسسية والقانونية بشركة اتصالات مصر، إنه من المقرر توقيع العقود النهائية الخاصة باتفاقية التجوال المحلى مع الشركة المصرية للاتصالات غدا الاربعاء أو بعد غد الخميس على اقصى تقدير.ويقصد بالتجوال المحلى قيام «المصرية للاتصالات»

محمود جمال

قال المهندس خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للشئون المؤسسية والقانونية بشركة اتصالات مصر، إنه من المقرر توقيع العقود النهائية الخاصة باتفاقية التجوال المحلى مع الشركة المصرية للاتصالات غدا الاربعاء أو بعد غد الخميس على اقصى تقدير.

ويقصد بالتجوال المحلى قيام «المصرية للاتصالات» بشراء دقائق مكالمات ووحدات بيانات من شركات المحمول بالجملة خلال الفترة التى تعمل فيها الشركة على بناء شبكاتها الخاصة بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات.

وأوضح حجازى لـ ” المال ” أن ” اتصالات ” و” المصرية ” تعكفان حاليا على صياغة البنود النهائية الخاصة بعقود التجوال لاسيما أن الخميس المقبل الموافق 15 يونيو الحالى هو آخر يوم لانتهاء المدة الزمنية الخاصة بمذكرة التفاهم بين الجانبين التى تم توقيعها فى 25 مايو الماضى.

وكان المهندس أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، قد أعلن فى تصريحات سابقة أن الاتفاقيتين الموقعتين مع ” أورنج ” و” اتصالات ” بشأن خدمات التجوال المحلى غير ملزمتين بالنسبة للمصرية للاتصالات، ويحق للشركة المفاضلة فيما بينهما لتقديم خدمات المحمول عبر شبكتهما على مستوى الجمهورية من حيث السعر والمواصفات الفنية حتى وإن كانت متعاقدة مع الشركتين فى آن واحد.