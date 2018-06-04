اتصالات تنظم قوافل طبية لعلاج مرضي فيروس سى‎

المال –خاصقامت اتصالات مصر بتنظيم قوافل طبية للكشف وعلاج مرضي فيروس سي في عدة محافظات بالجمهورية.وكشفت الشركة في بيان صحفي عن زيارة عدد من المستشفيات العامة وتجهيز 1000 فراش بمستلزماته كجزء من مساهمة الشركة فى دعم منظومة الصحة وذلك بالتعاون مع جمعية بداية الأعمال الخيرية، ومؤخرًا قامت اتص

المال –خاص

قامت اتصالات مصر بتنظيم قوافل طبية للكشف وعلاج مرضي فيروس سي في عدة محافظات بالجمهورية.

وكشفت الشركة في بيان صحفي عن زيارة عدد من المستشفيات العامة وتجهيز 1000 فراش بمستلزماته كجزء من مساهمة الشركة فى دعم منظومة الصحة وذلك بالتعاون مع جمعية بداية الأعمال الخيرية، ومؤخرًا قامت اتصالات مصر بتوزيع ما يقرب من 5 آلاف كرتونة مواد غذائية لشهر رمضان في القاهرة والصعيد منها سوهاج – قنا –أسيوط – المنيا، وتمكنت من توصيل كراتين رمضان الغذائية لأقصي مدن مصر في حلايب وشلاتين وشمال سيناء وذلك بالتعاون مع جمعية نور علي نور.

وقال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن المسؤولية المجتمعية تلعب دورًا أساسيًا في استراتيجيتنا التي تؤمن دائمًا بأن نجاحنا يتبع نجاح الأشخاص والمجتمعات التي نقوم بدعمها، لذلك نلتزم بمساعدة المجتمع في التطوير، وتحسين سبل العيش والطموحات المستقبلية، حيث تساهم مبادراتنا في الحفاظ علي أمن وصحة المجتمع، وفتح المجال لاستكشاف آفاق جديدة”.

وأكد خالد حجازي أن مشاركة اتصالات مصر في المسئولية المجتمعية واختيارها الدائم لملفات المشاركة يأتي بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات المجتمع المصري، وأنها دائما تبحث عن القيمة الحقيقية التي تقدمها للمجتمع بخدمته بالشكل الذي يليق به، ورأت الشركة خلال الفترة الأخيرة أن ملف الصحة من أكثر الملفات التي تحتاج إلي دعم كبير ومساندة، مؤكدًا أن الشركة لن تدخر أي جهد في دعم المجتمع من ادني المدن المصرية إلي أقصاها.

يذكر أن من أبرز تلك الملفات مبادرة “الماء أصل الحياة” التي استهدفت توصيل المياه النقية للمنازل لما يزيد على نصف مليون مستفيد في 17 محافظة، فضلًا عن رعاية العديد من الأنشطة المجتمعية.