اتصالات تكشف عن عرضها في رمضان‎

كشفت شركة اتصالات مصر، النقاب عن حملتها الإعلانية الجديدة خلال شهر رمضان، والتي جاءت تحت شعار “وسعت مننا في رمضان السنة دي”.

وضمت الحملة عدداً من النجوم، منهم سميرة سعيد وأحمد فهمي ونيلي كريم وعلي الحجار، وشيرين رضا، ومحمد رمضان.

وطر حت الشركة عرضاً لعملائها، وهو شحن رصيد الكارت 28 مرة منها 14 مرة لنفسه ومثلها لأصدقائه.

وكانت شركتا “فودافون” و”أورنج” قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن نجوم حملتيهما للشهر الكريم.

