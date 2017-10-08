اتصالات تعد تجربة للجيل الخامس في جيتكس‎

محمود جمال أعلنت "اتصالات" اليوم عن إتمام تجربة حيّة لتقنية الجيل الخامس (5G) مسجلة سرعة قياسية جديدة بلغت 71 جيجابت في الثانية، والتي تعتبر أعلى سرعة مسجلة للتجارب الحية لشبكة الجيل الخامس في العالم، وأجرت هذه التجربة الحية في جناحها…

محمود جمال

أعلنت “اتصالات” اليوم عن إتمام تجربة حيّة لتقنية الجيل الخامس (5G) مسجلة سرعة قياسية جديدة بلغت 71 جيجابت في الثانية، والتي تعتبر أعلى سرعة مسجلة للتجارب الحية لشبكة الجيل الخامس في العالم، وأجرت هذه التجربة الحية في جناحها المشارك بأسبوع جيتكس للتقنية 2017، وذلك باستخدام موجات التردد العالية (e-band) ضمن عرض نطاق ترددي قدره 2 جيجاهرتز وباستخدام تقنية (MIMO).

وقال المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس- شبكات الهاتف المتحرك في “اتصالات”: “سيكون لاستثمارات اتصالات في المستقبل دوراً محورياً في تحقيق النمو والابتكار في الدولة فضلاً عن دورها في بناء الأساس لتطوير المدن الذكية. وقد أكسبنا ذلك الإمكانات اللازمة لنكون سباقين في إطلاق التقنيات والخدمات الجديدة لعملائنا في قطاع الاتصالات. وتعتبر التجربة الحية الميدانية التي اجريناها اليوم في أسبوع جيتكس للتقنية خطوة مهمة في التحقق من أداء تقنية الجيل الخامس في نطاق الترددات العالية. وبالإضافة إلى السرعة العالية والأداء الفائق الذي ستوفره تقنيات وشبكات الجيل الخامس، ستمهد الطريق أمام فرص هامة في مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والنقل”.

وتدور تقنية الجيل الخامس حول مفهوم “الحوسبة في كل مكان”، أي القدرة على الوصول إلى التطبيقات من أي منصة وفي أي زمان ومكان، وهذا يمثل الخطوة القادمة في عملية تطوير خدمات النطاق العريض السريعة للأجهزة المتنقلة، مما يسهم في توفير البيئة المناسبة لنمو “إنترنت الأشياء” وبناء المدن الذكية وجعلها نمط حياة معتمد من قبل المستخدمين.

ويقدم جناح “اتصالات” عروضاً حصرية على شبكة الجيل الخامس، ومن ضمنها استخدام تقنية الجيل الخامس في قطاع الرعاية الصحية، وفي مجالات الفيديو بتقنية (4K)، والفيديو فائق الجودة (Ultra High Quality). كما ستستعرض تجربة الجراحة الروبوتية لحالات حرجة تدار عن بعد بالاعتماد على إمكانات شبكة الجيل الخامس، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز وكذلك تقنية التعرف على الوجوه بسرعة استجابة فائقة (ultra low latency).

وسيتاح للزوار أيضا الاستمتاع بتجارب فيديو فائق الدقة مثل الفيديو بتقنية (4K) والوقع الافتراضي بتقنية (4K)، وذلك ضمن بيئات تعمل على شبكة الجيل الخامس على تردد (C-Band) وعرض نطاق ترددي قدره 100 جيجاهرتز. وسيكون بإمكان الزوار الاستمتاع بخاصية الوضوح فائق الدقة بفضل تقنية الجيل الخامس التي تعمل على تعزيز النطاق العريض المتنقل لتوفير تجربة واقع افتراضي مع زمن استجابة فائق السرعة. وستكون هذه الخاصية متاحة للاستخدام في المستقبل القريب ضمن مكالمات الفيديو، والمؤتمرات المرئية، والواقعالمعزز، وكاميرات الفيديو (CCTV).

ومن بين العروض الأخرى المثيرة للاهتمام، تجربة الفيديو فائق الجودة على شبكة الجيل الخامس من خلال كاميرا بمجال رؤية 360 درجة مثبتة في الجناح وتعرض لقطات حيّة عبر شبكة الجيل الخامس إلى زجاج مزود بتقنية الواقع الافتراضي.