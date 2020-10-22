اتصالات تسجل 4.7 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الثالث من 2020

بنسبة نمو 18% عن الفترة ذاتها من العام الماضي

حققت شركة اتصالات مصر إيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 1.1 مليار درهم حوالي 4.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 18% وأرجعت الشركة النمو في الإيرادات إلى نمو خدمات البيانات وزيادة البيع بالجملة.

و ارتفعت قيمة الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهالك إلى 500 مليون درهم حوالي 2.14 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2020 ، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 12 % و قد ارتفعت الأرباح السنوية قبل احتساب الفائدة والضريبة بنسبة 20 % بالمقارنة مع الربع الثاني لعام 2020 مرجعة التحسن الحالي إلى انخفاض التكلفة المباشرة للمبيعات.

وانخفضت النفقات الرأسمالية للربع الثالث إلى 100 مليون درهم حوالي 428 مليون جنيه بنسبة انخفاض سنوية بلغت 30% و تركزت النفقات الرأسمالية على توسيع وتحسين سعة الشبكة.