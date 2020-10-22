اتصالات وتكنولوجيا

اتصالات تسجل 4.7 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الثالث من 2020

بنسبة نمو 18% عن الفترة ذاتها من العام الماضي
المال - خاص 2:02 م, الخميس, 22 أكتوبر 20 2:02 م, الخميس, 22 أكتوبر 20

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حققت شركة اتصالات مصر إيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 1.1 مليار درهم حوالي 4.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 18% وأرجعت الشركة النمو في الإيرادات إلى نمو خدمات البيانات وزيادة البيع بالجملة.

و ارتفعت قيمة الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهالك إلى 500 مليون درهم حوالي 2.14 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2020 ، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 12 % و قد ارتفعت الأرباح السنوية قبل احتساب الفائدة والضريبة بنسبة 20 % بالمقارنة مع الربع الثاني لعام 2020 مرجعة التحسن الحالي إلى انخفاض التكلفة المباشرة للمبيعات.

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وانخفضت النفقات الرأسمالية للربع الثالث إلى 100 مليون درهم حوالي 428 مليون جنيه بنسبة انخفاض سنوية بلغت 30% و تركزت النفقات الرأسمالية على توسيع وتحسين سعة الشبكة.

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بقلم المال - خاص

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