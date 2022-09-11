«اتصالات» تستهدف الانتهاء من تغيير علامتها التجارية على 850 فرعا قبل نهاية سبتمبر

قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات &e، إن عدد عملاء شركته يصل حاليا إلى ٣٠ مليون عميل بنمو كبير عن العام الماضي ، مبينا أن السوق المحلية كبيرة وهناك فرص متعددة لنمو الشركات.

أحمد يحيي : لدينا 30 مليون عميل في مصر

وأضاف يحيى على هامش الملتقى السنوي لشركة اتصالات، أن شركته تستهدف الانتهاء من تغيير علامتها التجارية الجديدة اتصالات إلى &e على 850 فرعا على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، لتتمكن بذلك من إنجاز المهمة في 3 أشهر منذ الإعلان عن تغيير العلامة في يونيو الماضي بدلا من 6 أشهر.

في سياق متصل ، ألمح إلى أن 25% من عملاء اتصالات مصر حاليا أصبحوا على دراية كاملة بالعلامة التجارية الجديدة للشركة وتستهدف زيادة النسبة إلى 50% بنهاية العام الجاري.

وتابع أن الشركة احتلت المركز الأول في مؤشر مدي رضاء العملاء عن خدمات الشبكة خلال آخر 5 أشهر في معايير خدمة العملاء وتعريفة المحاسبة ومستوي جودة الفروع والتطبيقات والخدمات الرقمية.

ولفت إلي أن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول اتصالات كاش شهدت خلال المرحلة الماضية نموا في عدد العملاء بنسبة بلغت 400% و600% زيادة في حجم المعاملات المالية المنفذة علي الشبكة.

وكانت “اتصالات مصر” قد أعلنت في يونيو الماضي إطلاق “اتصالات من &e” كعلامة تجارية جديدة لتتماشي مع الهوية الجديدة للمجموعة &e في إطار تحول المجموعة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي لتعمل على تمكين المجتمعات.



وتم الإعلان عن الهوية الجديدة في وقت تواصل فيه المجموعة التسريع من عملية التحول الرقمي بهدف تمكين المجتمعات، حيث تستمر &e فى تعزيز ريادتها وتنوع خدمتها في الأسواق المختلفة من خلال تفعيل فرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

وتابع: نعمل على تحسين خدماتنا باستمرار ، مبينا أن خدمات الشركة من أفضل الخدمات المقدمة في الوقت الحالي بالسوق المحلية.