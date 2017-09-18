اتصالات ترحب بالمنافسة العادلة فى سوق المحمول

❐ حجازي: طرح باقات «4G».. وجاهزون لتقديم الخدمة أكتوبر المقبلالمال ـ خاصقال خالد حجازى، رئيس القطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، انها ترحب بالمنافسة العادلة مع المصرية للاتصالات، بعد تقديم الأخيرة لخدمات المحمول، ولصالح العميل النهائى، مستشهدًا بتجربة اتصالات عند دخولها السوق المصرية،

❐ حجازي: طرح باقات «4G».. وجاهزون لتقديم الخدمة أكتوبر المقبل

المال ـ خاص

قال خالد حجازى، رئيس القطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، انها ترحب بالمنافسة العادلة مع المصرية للاتصالات، بعد تقديم الأخيرة لخدمات المحمول، ولصالح العميل النهائى، مستشهدًا بتجربة اتصالات عند دخولها السوق المصرية، فى عام 2007، رغم وجود أورنج، وفودافون، قبلها بنحو 10 أعوام.

وأوضح حجازى لـ«المال»، أن شركته تستعد للمنافسة فى تقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G من خلال طرح باقات من العروض الجديدة للمرة الأولى، تتضمن خدمات قيمة مضافة للعملاء، بمستوى جودة مرتفع.

وأوضح أن اتصالات على تواصل مستمر مع مسئولى جهاز تنظيم الاتصالات، للنظر فى إعادة تسعير خدماتها، لا سيما مع قرار الحكومة رفع أسعار المواد البترولية، وزيادة تكاليف التشغيل بنسبة كبيرة.

ووفقًا لنتائج مجموعة اتصالات الإماراتية، فإن تكاليف تشغيل وحدتها بمصر خلال الربع الثانى من العام بلغت 695 مليون جنيه، تمثل %25 من إيراداتها، التى تراجعت للنصف، لتسجل 2.77 مليار جنيه، متأثرة بقرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأرجعت الشركة السبب إلى قيامها بتحديث شبكة بنيتها التحتية لتقديم خدمات الجيل الرابع بكفاءة.

وحققت اتصالات مصر إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالى بـ 5.45 مليار جنيه، وأرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب 1.96 مليار جنيه.

وأضاف أن تحريك أسعار الطاقة ساهم فى زيادة أسعار الخدمات، والسلع بالأسواق، مع ثبات أسعار خدمات المحمول، واعتبر مصر من الدول الأقل سعرا فى تكلفة المكالمات الصوتية، ووحدات الميجابايتس، على المحمول عالميا.

وانفردت «المال» فى يوليو الماضى، بالكشف عن اعتزام شركات المحمول مخاطبة مرفق تنظيم الاتصالات رسمياً، للموافقة على زيادة أسعار خدماتها بنسبة %15، مقابل تقديم دقائق مكالمات ووحدات بيانات مجانية للعملاء.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى أسعار المحروقات، والكهرباء، فإنها أصبحت تماثل المستويات العالمية، وفى بعض الحالات ترتفع عنها، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار شرائح الاستهلاك العليا من الكهرباء بنسبة %35، وهى أعلى من المستوى العالمى.

وأوضح استعداد الشركة منذ أكتوبر الماضى، لتقديم خدمات الجيل الرابع، بدليل أن عملائها منفردين لم يضطروا لتغيير شرائح خطوطهم، لتشغيل الخدمة، وقت طرحها، مؤكدا أنه من الصعب احتساب العائدات المتوقعة من تقديمها بالوقت الحالى.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد عملاء اتصالات مصر نهاية يونيو الماضى يتجاوز الـ 24 مليون عميل.

وأكد أن إعادة توزيع ترددات الجيلين الثانى، والثالث، والرابع، عملية فنية، تحت إشراف جهاز تنظيم الاتصالات، كانت تستهدف تقديم الخدمة على أحيزة ترددية متصلة، وليست منفصلة، مشيرا إلى أن الشركة تسلمت خطاب تخصيص ترددات الـ 4G من المرفق فى 20 يونيو الماضى على 3 نطاقات هى 900 و1800 و2100.

وبموجب تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، التى وقعت الشركة على بنودها فى أكتوبر الماضى، حصلت على 10 ميجاهرتز ترددات، بقيمة 535.5 مليون دولار، وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضى، عبر بنية المصرية للاتصالات، بقيمة 11.262 مليون دولار.

وكشف عن سعى الشركة للمنافسة على تغطية المشروعات القومية بخدمات الاتصالات، منها العاصمة الإدارية الجديدة، وطريق الجلالة، ومشروع المليون ونصف فدان، باستخدام أحدث التكنولوجيات، لاسيما أنها نفذت مشروعات مشابهة بالإمارات.

