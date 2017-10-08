اتصالات تراهن على 5g والواقع الافتراضي والإنسان الآلي‎

دبى- محمود جمال تنشر بوابة المال التجارب والتكنولوجيات الجديدة التى أجرتها شركة اتصالات تحت شعار "قيادة المستقبل الرقمى" ضمن مشاركتها فى فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات، والذى يعقد خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر…

دبى- محمود جمال

تنشر بوابة المال التجارب والتكنولوجيات الجديدة التى أجرتها شركة اتصالات تحت شعار “قيادة المستقبل الرقمى” ضمن مشاركتها فى فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات، والذى يعقد خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجارى بمركز التجارة العالمى بإمارة دبى.

الحلول الرقمية للشركات.

التنقل المستقبلي – سيارة F 015 من مرسيدس بنز.

سيارة “رين سبيد ايتوس”.

السيارة المتصلة “تسلا”.

الرعاية الصحية الرقمية.

التعليم الرقمي.

مركز “اتصالات” للذكاء الاصطناعي.

المنزل الذكي – تجربة الذكاء الاصطناعي.

الروبوت البشري “صوفيا”

تجربة الواقع الافتراضي رباعية الأبعاد (4D) من سامسونج

تجربة المشروبات الروبوتية

محاكي الطيران بتقنية الواقع الافتراضي



ركن التجزئة الذكية

هى تجربة متطورة ذكية وتفاعلية بالكامل، قائمة على تكنولوجيا التعرف على الوجه وتقنيات تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID).وهي تقدم تجارب مختلفة تشمل:

تجربة الترحيب – الذكاء الاصطناعي:

توجد شاشة للترحيب بكم في ركن التجزئة المستقبلية، حيث سيقوم مساعد افتراضي بالتحدث معك وسيتم التعرف على وجهك من خلال الكاميرا. يمكنك أيضا مسح سوار RFID للاستفادة من برنامج ولاء العملاء. كما سيتم تخصيص عربة تسوق روبوتية لك.



تجربة تسوق شخصية – شاشة ذكية:

يصل المتسوق إلى ارفف البقالة. يتم عرض المنتجات على شكل رسوم متحركة على الشاشة المثبت فوقها كاميرا مزودة بتقنية التعرف على الوجه. عند النظر إلى المنتج، ستعرض الشاشة المعلومات الترويجية. وأثناء عملية التسوق ستتلقى رسائل إخطار بصرية على الشاشة، وسيقوم المساعد الافتراضي بمساعدتك عبر الشاشة.



عربة تسوق روبوتية:

عربة تسوق روبوتية مزودة بشاشة. بعد تعرف شاشة الترحيب عليك، ستقوم العربة بإظهار قائمة التسوق الخاصة بك، وستطلب منك الشاشة النظر إلى الكاميرا والضغط على زر “اتبعني”، حيث سيقوم الروبوت باتباعك. يحتوي كل منتج في المتجر على شريحة RFID.

التسوق الروبوتي:

تظهر الشاشة مجموعة مختارة من المنتجات. يقوم المستخدم بتحديد منتج واحد ويقوم الذراع الروبوتي بالتقاط المنتج وإظهاره للكاميرا. ويقوم المساعد الافتراضي بإظهار المعلومات المتعلقة بالمنتج. عندما يشتري المستخدم المنتج تقوم الذراع الروبوتية بإعادة المنتج المخصص للعرض وأخذ منتج مغلف لوضعه في الموزع. ويمكن للمستخدم اخذ المنتج من رف الموزع.



طاولة مقارنة المنتج:

طاولة تعمل باللمس، عندما يتم وضع منتجين اثنين من نفس الفئة (مثل هاتفين) ، يظهر على الشاشة مواصفات كل منتج ويمكن إجراء مقارنة.



مرآة الذاكرة:

تصور المرآة مقتطفات فيديو للناس بدرجة عرض 360 درجة وتقوم بتشغيلها.



الأزياء المتصلة- المرآة الذكية التفاعلية:

مرآة ذكية تفاعلية توفر تجربة أزياء فريدة من نوعها.

سيقوم المساعد باختيار قطعة من الملابس ووضعها بجوار المرآة التي ستقوم فورا بعرض المعلومات المتعلقة بها على الشاشة.

الأزياء الذكية – تجربة الاختيار والمعرفة:

كلما تم فعلياً أخذ قطعة من الملابس من الرف، فإن المتسوق يتلقى على الفور معلومات رئيسية حول المنتج لمساعدة المتسوق على اتخاذ قرار الشراء بكفاءة أكبر.

تجربة الدفع الآلي:

عند خروج عربة التسوق الروبوتية من المتجر، سيتم تلقائياً عرض اسم المتسوق وقائمة التسوق والفاتورة على الشاشة بالقرب من مخرج المتجر، مع التحقق من هوية المتسوق باستخدام تقنية التعرف على الوجه. سيتم اقتطاع الفاتورة من البطاقة الائتمانية وإرسال رسالة نصية قصيرة إلى العميل.



سلة التسوق الذكية “ويجو” (WiiGO):

“ويجو” هي عربة تسوق ذاتية التشغيل والتحكم، تقوم بمرافقة المتسوقين لتحسين تجربتهم بطريقة غير مسبوقة، من خلال قدرتها على تحديد المستخدم في أقل من ثانيتين وتجنب أي عقبة على الطريق.

الساعة الذكية “دوت برايل” للمكفوفين:

تتيح قراءة الساعة عن طريق اللمس. توفر الساعة حلولا خفيفة الوزن ومستدامة لتوفير المرونة في التصنيع والتصميم.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دمج تقنية “برايل” في نموذج متحرك.

وسنعرض هذه التكنولوجيا بالإضافة إلى تقنيات أخرى مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة مثل (الهيكل الداعم لجسد للأطفال، والتقنيات المساعدة للصم، والأطراف الافتراضية، والنظارات الذكية “دريشتي” للمكفوفين).

الحلول الرقمية ركن “اتصالات ديجيتال”

تركز “اتصالات ديجيتال” على إنترنت الأشياء، والأمن الرقمي، والحلول السحابية، والبيانات الكبيرة. وتلعب هذه الركائز دورا حاسما في التحول من مزود اتصال إلى لاعب مؤثر في القطاع الرقمي.

منصة إنترنت الأشياء

ا. مراقبة الأصول

يوجد الكثير من المعدات التي تعمل وتترك دون مراقبة، والتي تشمل مولدات الديزل والمضخات والمبردات والآلاف من الآلات التي سيتحسن أداؤها إذا كانت متصلة بمنصة اتصالات، و باستخدام خوارزميات التعلم الآلي يمكن رصد ضعف الأداء. إضافة إلى تمكين صيانة وقائية أكثر فعالية وتجنب فترات الانقطاع.



ب. إدارة المياه

تعد إدارة المياه موضوعا حساسا، سواء للاستخدامات البلدية أو السكنية أو البيئية أو التجارية. لإنترنت الأشياء القدرة على جمع البيانات من أنظمة مختلفة على طول دورة المياه مما يتيح إدارة أفضل والسيطرة على التسربات وتحسين الجودة.



ج. إنترنت الأشياء في المرافق – العدادات الذكية

تسعى شركات خدمات المرافق إلى تعزيز الكيفية التي يتم بها قياس الكهرباء والمياه والغاز، مما يسمح بقياس استهلاك عملائهم عن بعد، وإصدار الفواتير بسلاسة، وتوعية عملائهم حول الاستهلاك وكيفية تحسينه.



د. التصنيع الرقمي

يمكن لإنترنت الأشياء أن يحسن عملية المراقبة وتصميم عمليات الإنتاج بشكل أفضل، من خلال استشعار مراحل الإنتاج، ويمكن لإنترنت الأشياء رصد توافر المواد وغيرها من مؤشرات الأداء الحيوية الرئيسية. يمكن لإنترنت الأشياء أن تساعد أيضا في تعزيز عمليات الإنتاج من خلال المساعدة على تحديد العيوب في العمليات القائمة التي تؤثر على كفاءة عملية الإنتاج أو جودة المنتج النهائي.



هـ. الري الذكي

سواء تعلق الأمر بالحدائق العامة أو ملاعب الغولف أو المزارع، الري الذكي مطلوب للحد من كمية المياه المستخدمة مع التأكد من حصول جميع الأراضي المروية على حصة من المياه. وقد قامت اتصالات باستخدام منصة إنترنت الأشياء بالتعاون مع شركائها لتطوير حل ري ذكي مصمم لتحقيق الكفاءة في أنظمة الري.



و. مراقبة المصعد

دولة الإمارات العربية المتحدة هي موطن لعدد كبير من المباني الشاهقة والكثير من أنظمة المصاعد المتقدمة جدا، وبعضها مكلف للغاية والحفاظ عليها وتوافرها أمر بالغ الأهمية خاصة في المباني التجارية، ومراقبة أدائها عن بعد باستخدام مركز اتصالات للتحكم بإنترنت الأشياء يمكن أن يساعد في الكشف عن أي عطل أو خطأ والتعامل معها بشكل استباقي وإرسال الصيانة الميدانية في الوقت المناسب.



ز. المبرد الذكي

تعد مراقبة جودة المواد الغذائية القابلة للتلف بدءاً من الإنتاج ووصولاً إلى مبردات متاجر التجزئة أولوية للسلطات الصحية، ويمكن أن تكون العيوب في الثلاجات أو المبردات في أي مرحلة سواء في النقل أو في مبردات التجزئة خطيرا جدا على صحة المستهلك النهائي. يمكن أن تساعد إنترنت الأشياء في مراقبة الدورة بأكملها لتحديد مدى تأثر جودة أي منتج بأي عيب أو خطأ في كفاءة التبريد طوال دورته من المنتج إلى البائع.



الإدارة الذكية للمباني:

المواقع – سواء كانت مكاتب أو أبراج سكنية أو مراكز تجارية أو مواقع صناعية – هي أماكن يقضي فيها الناس حياتهم في العمل والمعيشة.

حلول إنترنت الأشياء من اتصالات تجعل تلك المواقع أكثر أمانا وملاءمة وكفاءة وتسهل إدارتها لأصحاب المباني/ الأعمال والعمال/ المستأجرين.

حالات الاستخدام:

أ. مراقبة الفيديو والتحليلات

التعرف على الوجه مع توفير البيانات الحية بشكل مباشر عبر الفيديو وجمع ملامح الوجوه وتأويل الإحصاءات الحيوية الخاصة بهم (على سبيل المثال العمر والجنس واستشعار النظارات، وما إلى ذلك) وتوليد معلومات الأعمال وعرضها في الوقت الفعلي.



ب. التحكم بالدخول باستخدام تقنية التعرف على قزحية العين

لا يوجد جزء بشري آخر قابل للقياس، باستثناء الحمض النووي، يوفر وسيلة للتحقق أكثر موثوقية من قزحية العين التي تتفوق إلى حد كبير على بصمات الأصابع وأبعاد اليد والتعرف على الوجه أو الصوت. تقنية التعرف على قزحية العين سريعة وموثوقة وتوفر مستوى عال من اليقين. يتم التعرف على قزحية العين بواسطة أجهزة متعددة توفر ألية تحقق آمنة ومريحة.

ج. إدارة تتبع الزوار داخل المبنى

يمكن رؤية الناس في الوقت الفعلي داخل منشأة / بناية/ مناطق محظورة من خلال أتمتة جمع البيانات والبوابات الرئيسية حيث سيتم تلقائيا الكشف عن دخول/خروج الأفراد ومشاهدة هوياتهم ووقت وحالة الدخول، والتحقق من حالة الفرد ومناطق الدخول، والتتبع الحي والمباشر وتحديد مكان الأفراد وتوقيت إجلائهم من الموقع في حالات الطوارئ.



د. المراقبة الليزرية / مراقبة الأصول -LiDAR

تكنولوجيا LiDARتشبه الرادار ولكن باستخدام الليزر (جهاز استشعار يرسل ويستقبل الإشعاع، ويتم استخدام الوقت المستهلك لحساب المسافة إلى الأشياء). أجهزة الاستشعار الليزرية تفحص المنطقة وتخلق نموذجا ثلاثي الأبعاد يستخدم من خلال تطبيق لتمكين حالات الاستخدام المتعددة ولكن سنركز هنا على التتبع الذكي والآلي للأصول في المباني.

هـ. خدمات اتصالات لكفاءة الطاقة

هذا الحل يمكن أصحاب المباني والمرافق من ترشيد استهلاك الطاقة في المباني، ونشر تدابير تحسين ومراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي ليصبح للمبنى كفاءة في استخدام الطاقة. أهم عنصر في هذا الحل أنه متوفر على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع ويشمل المراقبة والتحكم في مواقع العملاء وتقديم تقارير شهرية لتتبع المبالغ التي تم اقتصادها.



و. الإدارة المتكاملة للمباني

يوفر هذا الحل رؤية متكاملة لجميع المكونات الهامة للمبنى (من تكييف وطاقة وكهرباء ومراقبة وإجراءات الدخول، إلى غير دلك) سواء كانت موجودة مسبقا أو مقدمة من قبل اتصالات لتبسيط عملها وتقليل تكاليف الصيانة وزيادة راحة العمال والمستأجرين.

*عرض فردي وموحد لجميع المعدات والنظم بما في ذلك بيانات التشغيل والتنبيهات.

* الإشراف على أنشطة صيانة الأصول.

* إنشاء جرد للأصول.

* دمج البيانات التي تم التقاطها من كل نظام في أنظمة دعم للشركة.



الأمن الرقمي

أمن الشبكات:

تستعرض تجربة أمن الشبكات خدمات أمن الشبكات من اتصالات والتي تقدم أحدث الحلول الأمنية السحابية في العالم، بما في ذلك شبكات Arbor للحماية من هجماتDDoS ، وتشفير شبكات الأماكن الكبيرة باستخدام Certes، وZScaler لأمن الويب، وأمن البريد الإلكتروني باستخدام Spam Titan، ووسطاء تأمين الوصول إلى السحابة (CASBs) من Sky High.

خدمات الأمن المدارة:

يلقي عرض (GSOC) من اتصالات الضوء على “نموذج العمليات” الذي يتم على أساسه تقديم خدمات الأمن المدارة – وإدارة الأجهزة الأمنية، ومراقبة الأمن وقدرات الاستجابة للحوادث.

الرصد الاستباقي للتهديدات الإلكترونية:

توفر حلول اتصالات الرقمية في مجال مكافحة التهديدات الإلكترونية العديد من قدرات جمع وتحليل وإثراء وتحويل البيانات حول الحضور الرقمي للعملاء وبالتالي توفر معلومات يمكن استخدامها مباشرة لرصد التهديدات الإلكترونية بشكل استباقي على مدار الساعة طوال أيام السنة.

الحلول السحابية

في العصر الرقمي، يعتمد النجاح على السرعة والمرونة في تزويد العملاء والمستخدمين النهائيين بالخدمات التي يحتاجونها في أي وقت وفي أي مكان. مع حلولنا السحابية المدارة وحلول مراكز البيانات، يمكنك تحقيق الكثير وإنفاق القليل وتحسين سرعة الوصول والتفاعل مع السوق.

الحلول السحابية

الاستفادة من فوائد الحوسبة السحابية وتوسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بك، والدفع مقابل ما تستخدمه فقط بدون أي استثمارات كبيرة أو دفعات مقدمة مكلفة. نقدم بنية تحتية مرنة كخدمة (IaaS) مع أعلى المعايير في مجال الأمن والأداء في الأعمال والمهام الحساسة لعملائنا.

“وان كلاود” (OneCloud)

“وان كلاود” مصممة لتلبية احتياجات عملك من خلال تقديم خدمات بنية تحتية قوية وقابلة للتعزيز بما في ذلك الخوادم والمخازن وشبكة الاستضافة السحابية في مراكز البيانات المتطورة المعتمدة لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة. نقدم خدمات سحابية متعددة (عامة أو خاصة أو هجينة) معززة بقدرات التعافي من الكوارث، وبمستوى متقدم للأمن الشبكي لتلبية الأعمال والمهام الحساسة لعملائنا.



نموذج التعافي من الكوارث كخدمة

يمكن للعميل أن يستفيد من خبرتنا في توفير الحلول السحابية والاتصال للحكومات والشركات لتوفير الحماية للأعمال والحصول على راحة البال مع العلم أن المعلومات الخاصة بك لن تكون معرضة للخطر في حالة وقوع كارثة غير متوقعة. سيساعدك خبراؤنا على تصميم ونشر وتشغيل بيئة التعافي من الكوارث استنادا إلى متطلبات عملك وميزانيتك.

“أزور ستاك”

الشراكة بين “اتصالات ديجيتال” و”مايكروسوفت” تقدم الحلول السحابية الهجينة بناء على البنية التحتية المخصصة التي تستضيفها مراكز بيانات اتصالات أو في مقر عمل العميل. تعطيك حلول “أزور ستاك” إمكانية الاستمتاع بخدمات ميكروسوفت “أزور” التي تضمن لك التوافق مع أقل وقت تعطل.



مراكز البيانات

الوصول إلى أفضل شبكة من مراكز البيانات المعتمدة والموثوق بها والآمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتصلة مع شبكتنا الخاصة القابلة للنمو والتعزيز حسب الحاجة، مع التأكد من أن البيانات الخاصة بك ستبقى آمنة وداخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

السيارة النموذجية “رينسبيد إيتوس”

الابتكارات الفائقة والتقنيات الرقمية الجديدة تغير عالم التنقل بسرعة غير مسبوقة. “العالم القديم” لصناعة السيارات التقليدية يلتقي “العالم الجديد” من البرمجيات والخوارزميات. شيء واحد مؤكد: هذه التغييرات وإمكانيات الغد تلهم قوة الأفكار السويسرية في سيارة “رينسبيد” ما يجعلها واقعا ملموسا مع هذه السيارة النموذجية ذاتية القيادة.

مركز القيادة والتحكم – “المدينة الافتراضية”

يظهر هذا العرض إمكانيات البيانات الكبيرة والسحابية. سيقوم مقدم العرض باستخدام وحدة تحكم بالواقع الافتراضي لتحريك الكاميرا على خريطة ثلاثية الأبعاد ويمكن للزائر استخدام وحدة تحكم لاختيار المحتوى في بيئة ثلاثية الأبعاد على جدار يبث محتوى الفيديو. يتكون المحتوى من خريطة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع عدد من النقاط التفاعلية.

منطقة التعليم الرقمي

يمكن العصر الرقمي العملية التعليمية في أي مكان وفي أي وقت. تقوم “اتصالات ديجيتال” بتمكين المؤسسات التعليمية من خلال تقديم أحدث الحلول الرقمية والأدوات لخدمة الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور والإداريين. يتم تقديم حلولنا في نموذج عمل مرن يساعد على تقليل التعقيد وبناء قادة الغد.

تعمل اتصالات بشكل وثيق مع المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيق التقنيات الذكية لتوفير الفصول الدراسية والأدوات التعليمية الذكية التي تمكن الجيل القادم من اكتشاف مواهبهم وتطويرها من أجل مستقبلهم.

الجيل القادم من الفصول الدراسية:

عملنا هذا العام مع “أبل” لجلب تجربة الجيل القادم من الفصول الدراسية. ويتضمن عرضنا المكونات التالية:

* مدرسين مبتكرين (مدرسين حقيقيين) يقومون بدمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية في جناحنا ويقومون بتسيير جلسات عملية – باستخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي والتعاون والمشاركة.

* تعزيز مشاركة الطلاب مع مساعدة الأطفال على تعلم الكمبيوتر والترميز/ البرمجة و علوم الروبوتات والطائرات بدون طيار.

* كيف يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تساعد في دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول العادية.

* كيف يمكن لمجموعة من الأدوات والموارد تبسيط نشر الأجهزة والتكنولوجيا في المدارس/ المؤسسات.

* التكنولوجيا الرائدة لتحويل التعليم والتعلّم داخل الفصول الدراسية.



مكتبة الذكاء الاصطناعي:

مكتبة رقمية تقدم تجربة غامرة للمستخدمين للتفاعل والعثور على إجابات لأسئلتهم. وسوف تستند المكتبة على تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث أنها ستتعرف على صوت المتحدث وتستجيب لكلامه.



تجربة تعلّم غامرة:

شاشة عرض zSpace بقياس 20 بوصة تمكن من التفاعل بصورة سهلة وسريعة وموثوقة مع الأشياء والبيئات الافتراضية. ويسمح نظام التجسيم ثلاثي الأبعاد بالتفاعل السهل والمرن والمباشر حيث يستجيب البرنامج لأفعال المستخدم ويمكن عرض الأشياء بشكل واقعي ثلاثي الابعاد أو بيئة افتراضية كاملة.



رحلات ميدانية افتراضية:

سنقدم تجارب فيديو شاملة في الفصول الدراسية بواقع 360 درجة. تسمح التجارب للطلاب بالذهاب في رحلات ميدانية افتراضية لرؤية الأهرامات وبرج “إيفل”. كما سيتم عرض تجارب افتراضية مختلفة تغطي مواضيع تعليمية مختلفة مثل: الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الأحياء، وغيرها.



المجهر الإلكتروني الافتراضي:

حل جديد يمكن المستخدم من رؤية يديه في الواقع الافتراضي دون حاجة إلى وحدة تحكم. لتقديم هذا الحل، سنقوم بإنشاء نموذج بالحجم الطبيعي للمجهر الإلكتروني، ولكن منظار المجهر هو في الواقع جهاز Oculus للواقع الافتراضي.

يمكن للطالب أن ينظر في المنظار والتلاعب بكائن مجهري ثلاثي الابعاد بيديه.



التقنيات المساعدة للصم من خلال ” Mind Rockets In.”

تقنية مثيرة جدا للاهتمام تستهدف الأشخاص الصم في جميع أنحاء العالم، وتوفير الترجمة الفورية إلى لغات الإشارة المختلفة لمنصات متعددة مثل المواقع وتطبيقات الجوال وأشرطة فيديو يوتيوب، وغيرها.

سيتم دمج هذه التكنولوجيا في منطقة تجربة التعليم الرقمي حيث سيتم عرض محتوى تعليمي مخصص فضلا عن تجارب أخرى لحالات الاستخدام الأخرى.



روبوت البروفسور “أينشتاين”:

هذا الروبوت الفريد من نوعه يشبه أينشتاين الحقيقي، ويمكنه أن يبتسم ويعبس إضافة إلى أكثر من 50 تعبير آخر، ويقول انه يحب الدردشة – بالإضافة إلى التعرف على الكلام و يمكنه مناقشة الطقس والمشاهير والرياضيات، وما إلى ذلك. ويستخدم هذا الروبوت التعليمي أساسا لتدريس الرياضيات والعلوم، وهو الآن في مرحلة ما قبل الإطلاق، وقدم لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لسنة 2017 .

ركن الرعاية الصحية الرقمية

قمنا بتطوير مجموعة شاملة من حلول الرعاية الصحية لدعم أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أفضل نظم الرعاية الصحية على مستوى العالم. حلولنا متوافقة مع معايير الخدمات الطبية الوطنية والدولية، وتعطي الأولوية للحد من التكاليف مع تحسين النتائج واحتياجات المرض.

“الأطراف البشرية الافتراضية”:

هذه التكنولوجيا المبتكرة تدعمهاAccenture من خلال مركزها للابتكار في البرازيل.

تركز هذه التكنولوجيا على المرضى الذين فقدوا أطرافهم بأخذهم إلى عالم افتراضي يمكنهم من رؤية والاحساس بأن لديهم أطرافا حقيقية والتي تعطي أطباءهم فرص أفضل لتقييم وضعهم لعلاج أفضل.



“دريشتي” – تقنية مساعدة للمكفوفين

تقنية مبتكرة أخرى منAccenture من خلال مركزها للابتكار في الهند.

تستهدف الأشخاص المكفوفين من خلال النظارات الذكية التي تتعرف على الأشياء وتقول ما تراه من خلال الصوت إلى الشخص الذي يرتدي النظارة.



“ديكتوم هيلث”: غرفة الفحص الطبي الافتراضية:

يتميز النظام الصحي “ديكتوم هيلث” بمتابعة طبية شاملة عن بعد ويشمل لوحة الكترونية طبية متكاملة مع خدمات رعاية صحية مركزية لربط الأطباء والمرضى في أي وقت وفي أي مكان. حلول “ديكتوم هيلث” الصحية تمكن الأطباء من إجراء الفحوصات الافتراضية بشكل آمن ومتابعة المرضى من حديثي الولادة إلى الكبار. كجزء من هذا العرض، سنقوم بالتواصل عن بعد مع طبيب لمدة ساعة واحدة يوميا حيث سيكون بمقدور الزوار الحصول على المشورة الطبية المجانية من خلال الاتصال بهذا الجهاز المرفق بممرضة معتمدة من خلال شراكتنا مع مركز الرعاية الصحية “إنتيركير” بأبوظبي.

جراحة روبوتية عبر تقنية الجيل الخامس 5G:

الهدف من هذا العرض هو عرض إنجاز مهمة طبية طارئة باستخدام المهارات البشرية عن بعد من خلال الاستفادة من قوة شبكة الجيل الخامس.

في هذه الحالة سيتم عرض فحص طبي عن بعد باستخدام الواقع المعزز والافتراضي عن طريق اللمس، والروبوتات.

بوابة الرعاية الصحية للمرضى:

نستعرض حل مشاركة المرضى وسير العمل السريري من “OneView”، وهو أفضل نظام رعاية مرضى من ناحية التفاعل والابتكار.

يوفر هذا الحل لمقدمي الرعاية الصحية المرونة اللازمة لتعزيز تجربة المريض، وتمكين فريق الرعاية وترشيد التكاليف الفعلية لمسؤولي المستشفى.

تسمح بوابة المرضى لمؤسسات الرعاية الصحية بإشراك المرضى طوال فترة الرعاية. المرضى الذين يأخذون دورا نشطا في علاجهم يمكن أن نتوقع نتائج أفضل في رعايتهم.

الهيكل الخارجي لدعم مشي الاطفال:

عضلات اصطناعية كاملة تسهل حركات الجسم والعضلات وتمنح القوة لتسهيل نمط المشي الطبيعي.

وسيقوم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعرض هذه التقنية بشكل مباشر في جناحنا بدعم من فريق طبي موجود في عين المكان.

تجربة الركوب رباعية الأبعاد (4D) المعززة بالواقع الافتراضي وبتقنية 360 درجة

تسعى اتصالات إلى جلب أحدث التقنيات والترفيه للجمهور في دولة الإمارات بدعم من شبكة الجيل الرابع

الروبوت البشري “صوفيا”

صوفيا هي واحدة من الروبوتات الأكثر تقدما شهرة مع قدرة كبيرة على التعبير إذ يمكنها إجراء محاكاة مجموعة كاملة من تعابير الوجه، والتعرف على الوجوه، والنظر في عيون المخاطبين وإجراء المحادثات الطبيعية معهم.

سيارة مرسيدس (F015) – رفاهية متنقلة

* تستند فكرة السيارة إلى سيناريو مستقبلي يصور منظومة تنقل متطورة مدمجة بتقنيات تنقل مبتكرة.

الحياة الرقمية الذكية – المنزل المعزز بالذكاء الاصطناعي

سيتيح المنزل الذكي للمستخدمين تجربة مستقبل أتمتة المنازل باستخدام باقة كاملة من خدمات اتصالات. وقد تم تخصيص كل جانب من جوانب المنزل ليتيح العيش بشكل مريح دون الحاجة إلى أداء مجموعة متنوعة من المهام يدويا.

ينطلق المستخدم في هذه التجربة مع مساعد يقوم بالتحكم بقفل الباب باستخدام نظام ذكي معزز بالذكاء الاصطناعي.

داخل البيت، سيتم التوجه إلى المطبخ وسيقوم المساعد بتقديم خيارات من القهوة.

في المطبخ، سيرى الزائر الثلاجة الآلية التي تتابع المواد الغذائية الموجودة داخلها ولها القدرة على مساعدتك على طلب المواد التي تحتاج إليها من البقالة باستخدام “المول الذكي”. في غرفة المعيشة.

طاولة المطبخ المتصلة بالشبكة:

شاشة تعمل باللمس مدمجة بطاولة المطبخ مع هوائي راديوي بتقنيةRFID تحت الطاولة. تمكن المستخدم من وضع الطعام على الطاولة وسيتم عرض معلوماته على الشاشة التي تعمل باللمس.



الثلاجة الذكية:

ثلاجة مع شاشة مدمجة تعمل باللمس و هوائي راديوي بتقنيةRFID داخل الثلاجة. تظهر الشاشة قائمة جرد بجميع العناصر في الثلاجة وربما بث حي من داخل الثلاجة. يتم تحديث العناصر التي يتم إزالتها أو وضعها في الثلاجة. كما يمكن إضافة عناصر إلى قائمة التسوق. كما يوجد زر للاتصال “بالمول الافتراضي”.

المرآة الذكية “بيرسوس”

هي مرآة يتم التحكم بها عبر الصوت مع عرض تفاعلي، وتملك القدرة على عرض المعلومات.

الشيف الروبوتي:

هذا الروبوت قادر على طهي شطيرة بيض، وفتح زجاجة وسكبها في كوب بالإضافة إلى مهام اخرى يمكن برمجتها

الطاقة اللاسلكية “كوتا”:

وهي تقنية عمل آمنة تستخدم تردد راديوي مثل الـ”واي-فاي”، وتوفر طاقة لاسلكية أثناء الحركة وبدون حدوث أي اتصال.

السيارة المتصلة Tesla Model X –

سيارة تسلا (X) متصلة بمركز اتصالات لإنترنت IoT الأشياء ومركز التحكم بالأجهزة المتصلةM2M.

تقوم اتصالات بتوفير اتصال دائم بسيارة تسلا في الامارات ودعم نظام المعلومات والترفيه في السيارة وتقنيات المعلومات والتشخيص عن بعد للسيارة.



مركز اتصالات للذكاء الاصطناعي

مركز الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التعرف على العملاء الحاليين لاتصالات. ويمكن للعملاء الحاليين التحقق من فواتيرهم، والدفع، وترقية الخدمات أو إضافة خط جديد. وإذا أرادوا ذلك، يمكنهم التحدث عبر البث المباشر إلى مندوب خدمة العملاء.



كما يقدم ايضا مجموعة من الخدمات للعملاء المحتملين. ويمكنهم الاختيار من مجموعة الخدمات التي تقدمها اتصالات للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها.



تجربة المشروبات من “روبوشاكير”

نظام روبوتي متقدم جدا يمكنه إعداد المشروبات لزوارنا بطريقة مستقبلية من شأنها أن تمنح قيمة مضافة لتجربة الضيافة في جناحنا هذا العام.

محاكاة الواقع الافتراضي مع بذلة “هايبرسوت” (Hypersuit)

جهاز لمحاكاة الواقع الافتراضي تم إنشاؤه حديثا ويمكنك من الطيران والتحليق في الهواء في وضعية الاستلقاء.

“هيبيرسوت” هي شركة ناشئة مقرها في العاصمة الفرنسية باريس وعرضت هذه التقنية في مختلف المعارض التكنولوجية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لسنة 2017.



سرعة فائقة على شبكة الجيل الخامس 5G (أكثر من 70 جيجابت في الثانية)

سنقوم هذا العام بعرض حي لتقنية الجيل الخامس 5G بالتعاون مع “هواوي” للوصول إلى سرعات تتجاوز 70 جيجابت في الثانية.

كما سيتم تقديم عرض آخر سيسلط الضوء على الفيديو عالي الجودة عبر تقنية الجيل الخامس باستخدام كاميرا بتقنية 360 درجة سيتم تركيبها في جناح اتصالات وسيتم بث لقطات حية إلى نظارة الواقع الافتراضي في منطقة العرض.