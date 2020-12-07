اتصالات تخطر موظفيها بعدم زيادة عدد ساعات العمل عن 40% شهريًا

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الذي عقدته الشركة على هامش فعاليات الدورة الأربعين من معرض جيتكس دبي

كشف حازم متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصالات مصر، أن شركته أصدرت تعليمات جديدة لموظفيها بعدم زيادة عدد ساعات العمل شهريًا عن 40% تزامنا مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الذي عقدته الشركة اليوم على هامش فعاليات الدورة الأربعين من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للـ اتصالات خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال متولي إن التعليمات تتضمن أيضا منح استثناءات لأصحاب الأمراض المزمنة من الحضور للشركة للوقاية من مخاطر الإصابة بالعدوى.

ولفت إلى أن إدارة الموارد البشرية داخل الشركة بدأت منذ يناير الماضي في إطلاق حملات توعية للحفاظ علي صحة موظفيها وضمان استمرارية تقديم الخدمة للعملاء.