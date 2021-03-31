«اتصالات» تحصد جائزة أول مشغل رقمي متكامل في مصر

فازت شركة «اتصالات مصر» بجائزة “أول مشغل رقمي متكامل” في السوق المصرية، وذلك خلال احتفالية BT100 التي تهدف لتكريم أفضل 50 مؤسسة وشخصية ممن أثروا بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي.

أقيمت احتفالية التكريم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحضور عدد من الوزراء ومنهم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما شهدت حضورا قويا من رجال الدولة وقادة القطاع الاقتصادي ورجال الأعمال بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وتسلم المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، جائزة “أول مشغل رقمي متكامل” التي حصدتها الشركة عن جدارة بفضل أدائها المتطور على مدار 14 عاما حتى أصبحت من أكبر المستثمرين في مصر، وباتت الشركة تمتلك أقوى شبكة في سوق الاتصالات المصرية بفضل استثماراتها المتواصلة التي تجاوزت 55 مليار جنيه وأهلتها لامتلاك أحدث شبكة ساهمت في تقديم خدمات رقمية غير مسبوقة للعملاء في السوق المصرية.

كما تم اختيار المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، ضمن “أفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري”، وذلك تقديراً لجهوده الدؤوبة في تطوير شركة اتصالات مصر منذ تأسيسها، وتطوير الخدمات التي تقدمها بصورة مستمرة، علاوة على جهوده في رئاسة مجلس الأعمال المصري الإماراتي الذي يساهم في دعم وتوطيد العلاقات بين البلدين وجذب استثمارات إماراتية جديدة للسوق المصري بما يعود بتأثير إيجابي على نمو الاقتصاد المصري.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس جمال السادات عن سعادته وتقديره للفوز بجائزة “أفضل الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد المصري” قائلاً، إن مصر تمتلك الكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار والمستثمرين نظراً لوجود رؤية واستقرار حقيقي، وتشريعات وقوانين وحوافز استثمار متميزة في ظل وجود منظومة التحول الرقمي، وأن مجلس الأعمال المصري الإماراتي حريص على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصري بما يدعم الاقتصاد المصري ويحقق رؤية مصر 2030 ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وعلق المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، على فوز الشركة بجائزة “أول مشغل رقمي متكامل” قائلاً، :”يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث السنوي المتميز، وتزداد سعادتنا باختيار اتصالات بين أفضل 50 شركة مؤثرة في الاقتصاد المصري خلال عام 2020 للسنة الثالثة على التوالي، وهو ما يعد تكليلاً لجهود فريق عمل الشركة بالكامل الذي ساهم كل عضو فيه في تنفيذ استراتيجية واضحة وطموحة منذ 4 سنوات للتحول إلى مشغل رقمي متكامل وتسطير تاريخاً جديداً داخل قطاع الاتصالات بما نقدمه من تكنولوجيا جديدة ومبتكرة.

وأضاف متولي، أن اتصالات مصر تمتلك أحدث وأقوى شبكة في مصر مزودة بأحدث تكنولوجيا، لتقديم أحدث الحلول والخدمات المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها في مختلف المجالات بأفضل جودة ممكنة، فضلا عن امتلاك إمكانيات تؤهلها لتقديم أفضل بنية تحتية مدعومة بخبرات كبيرة من فرق عمل على أعلى مستوى من التأهيل.

ولفت إلى أن اتصالات مصر تقدم أحدث الحلول المبتكرة لقطاع الأعمال من الشركات بمختلف أحجامها وحتى الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي الحلول التي ساهمت بشكل كبير في تأقلم كثير من تلك الشركات مع تداعيات جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن احتفالية BT100 تستهدف تكريم الشركات والمؤسسات والشخصيات التي تؤثر بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلى، ويتم تحديد الفائزين عن طريق لجنة التحكيم والتقييم التي تضم عدد كبير من خبراء الاقتصاد والشخصيات العامة، الذين يمتلكون أفضل المعايير التي تعتمد على الدراسات والأبحاث السوقية لتقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق المصرية.