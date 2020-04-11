اتصالات تتيح إنشاء محفظة مالية من المنزل

كشفت شركة «اتصالات مصر» عن مزايا جديدة تقدم لأول مرة في مصر تتمثل في تمكين عملائها من فتح المحفظة الإلكترونية “اتصالات كاش” من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى الفروع، وذلك من خلال تحميل تطبيق “اتصالات كاش” ورفع صورة بطاقة الرقم القومي، أو عن طريق *777# وإدخال أرقام بطاقة الرقم القومي لمطابقتها.

وقامت الشركة بتسهيل جميع إجراءات الاشتراك في خدمة “اتصالات كاش”، حيث تم مد فترة التحقق من العميل وبياناته في أي من فروع اتصالات خلال فترة أقصاها 90 يوما، وتم تحويل التحقق من البيانات الشخصية بشكل ديچيتال، حيث يمكن للعميل تحميل صورة من البطاقة الشخصية عبر التطبيق بطريقة سهلة وتقوم الشركة بإرسال رسالة تأكيد للعميل.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم السبت، أن تلك المزايا الجديدة تأتي مواكبة لقرارات الحكومة وإجراءات البنك المركزي التحفيزية لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول، وتحقيق التحول الرقمي خاصة في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لحث المواطنين على البقاء في المنزل ومنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري.

وأضافت «اتصالات مصر»، أن المزايا الجديدة ستكون حافزا لكثير من العملاء لاستخدام “اتصالات كاش” خاصة بعد رفع الحد الأقصى للتحويل إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف في اليوم الواحد، ورفع الحد الشهري إلى 100 ألف بدلاً من 50 ألف جنيه.

إلغاء رسوم تعاملات التحويل الشهري

بالإضافة إلى إلغاء رسوم تعاملات التحويل الشهري إلى كافة محافظ شركات المحمول، وإلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي بدلاً من أن كانت مقابل 1%، وكذلك تخفيض عمولة السحب النقدي من الفرع لتصبح 1% بدلاً من 2%، وإلغاء رسوم خدمة VCN بدلاً من أن كانت 10 جنيهات.

وأشادت اتصالات بتلك الإجراءات والتي تأتي جزءًا من خطتها لرفع وعي المستخدمين بأهمية الدفع عبر المحمول وتقليل الاعتماد على الكاش، ويساهم بشكل كبير في خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأشارت إلى أن عدد عملاء محفظة اتصالات كاش يشهد نمواً ملحوظاً، ويعود ذلك إلى المزايا التي تقدمها الشركة بالإضافة إلى أن الظروف الحالية دفعت العديد من العملاء للجوء إلى طرق غير تقليدية، خاصة وأن مميزات وخدمات محفظة اتصالات النقدية ستساعد المواطنين على إجراء عمليات السحب والإيداع النقدي، وإرسال الأموال، ودفع فاتورة المحمول، وفواتير الخدمات مثل الغاز والمياه والكهرباء، والتسوق عبر الإنترنت، والتبرعات.

وأضافت أنها تحرص ضمن مسئوليتها الاجتماعية على تمكين كافة شرائح المجتمع من الاستفادة من التقنيات الرقمية، وخاصة في هذا الظرف غير المسبوق الذي تواجهه البلاد والعالم أجمع، مؤكدة جدوى محفظتها الإلكترونية في إجراء الخدمات بطرق سهلة وسريعة.

