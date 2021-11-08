«اتصالات النواب»: نحتاج إلى وقفة تشريعية لتنظيم «الفضاء الإلكترونى»

مها عبد الناصر: نتواصل مع الوزراة بشكل مستمر لحل أزمة ضعف شبكات المحمول

أكدت النائبة، مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجا المعلومات بمجلس النواب ، أن التطورات التى يشهدها العالم تحتاج إلى تشريع ينظم عالم الفضاء الإلكتروني، مشددة على ضرورة وجود بنود ولوائح لضبط المحتوى المقدم للمواطنين لتجريم أى محتوى يحض على الكراهية والعنف، ويمنع تداول وصفات طبية دون حق، وبيع منتجات مجهولة المصدر من شأنها التسبب فى أضرار بالغة.

وقالت “مها عبد الناصر” لـ”المال” إن الفترة الماضية شهدت انتشار حالة من الفوضى على المنصات الإلكترونية، بسبب انتشار محتويات غير هادفة، الغرض منها تحقيق مشاهدات وتفاعلات فقط بغض النظر عما تقدمه.

واستشهدت بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى تضمن عددًا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، مضيفة أن القانون سالف الذكر غلَّظ العقوبات للمخالفين، ومنح المتضررين الحق فى تقديم شكوى لمباحث الإنترنت.

وتابعت أنه ليس هناك تشريع يحكم الأمور التى تضر المواطنين بشكل مباشر، مثل انتشار مستحضر تجميل مجهول أو أدوية غير صالحة، لذلك فمن الضرورى سن تشريع مماثل يحكم السيطرة أكثر من ذلك.

وعن التطورات التكنولوجية التى يشهدها العالم حاليًا، وعلى رأسها “ميتافيرس”، قالت مها عبدالناصر إن هناك تخوفًا وحالة من عدم الوضوح بشأن ما أعلنه مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك مؤخرًا الذى يعطى إحساسًا بأن السوشيال ميديا هو من سيحكم العالم، وليس الحكومات وهو أمر مربك للغاية.

على صعيد آخر، علقت على أزمة ضعف شبكات المحمول، وتفعيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس 5G فى مصر حتى الآن قائلة: إن ضعف الشبكات من المطالب الأساسية التى نتحدث عنها دومًا مع وزارة الاتصالات، موضحة أن مشكلة الترددات تم حلها، وأتيحت للشركات، أما مشكلة الأبراج فإنه من المفترض أن يتم التعامل بنظام الأبراج التشاركية لتكون لدينا شبكات قوية فى مختلف الأماكن.

ولفتت مها عبد الناصر إلى أنه وفقًا للخطة التى عرضها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي، فإن هناك تغييرات ملحوظة للمواطنين فى هذا الشأن ستحدث خلال سنة، ونتمنى ذلك.