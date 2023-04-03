اتصالات النواب : حصر المراكز والقري لتوصيل منظومة الألياف الضوئية وخطوط الفايبر

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم بحصر جميع المناطق والقري والنجوع التي اكتملت بها المرافق والبنية التحتية لتوصيل خدمات الانترنت فائق السرعة من خلال منظومة الألياف الضوئية وخطوط الفايبر بجميع قري ومراكز الجمهورية ودعم الخدمات ورفع مستوي الخطوط.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عددمن طلبات الإحاطة الخاصة بمعوقات الانترنت وتوصيل الخدمات إلي المراكز والقري المحرومة ، أن مصر حققت طفرات كبيرة جدا في خدمات الإنترنت ، وأن العاصمة الإدارية الجديدة نموذج متكامل لعاصمة مصرية ذكية تكنولوجية متطورة لديها بنية تحتية وإمكانيات كبيرة في خدمات الاتصالات والإنترنت التي نحلم بها في الجمهورية الجديدة ، مشددا أن كل القطاعات التنفيذية في الجهاز الإداري للدولة وصلتها خدمات الألياف الضوئية .

وتابع بدوي أن الخطط الاستراتيجية التي اعتمدها الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في إحداث نقلة حقيقة في مجال منظومه التحول الرقمي والخدمات الاليكترونية .

وناقشت اتصالات النواب عددا من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب يوسف أحمد علي الصاوي، بشأن ضعف الإنترنت في قرى مركز أبشواي التابع لمحافظة الفيوم وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب أسامة عبدالعاطي بشأن عدم توصيل خدمة التليفونات والإنترنت لقرى الوحدة المحلية لقري أبو قراميط مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية،بشأن النقص الكبير في خدمة التليفونات والإنترنت في معظم قرى مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية،وبشأن النقص الكبير في خدمة التليفونات والإنترنت بقرى الوحدة المحلية بقرية ظفر بشأن النقص الكبير في خدمة التليفونات والإنترنت بقرى الوحدة المحلية بالبيضاء.

وكذلك بشأن خدمة التليفونات والإنترنت بقرية الوحدة المحلية بالربع بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهليةبشأن النقص الشديد في خطوط التليفونات بقرى الوحدة المحلية بقرية مدينة صدقا وهي (صدقا والخمسة وكفر سنجاب والشرفا والمعلوه) .