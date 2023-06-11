اتصالات النواب: جميع الخدمات والمستخرجات الحكومية ستقدم عبر أكثر من 4 آلاف مكتب بريد

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن جميع الخدمات والمستخرجات الحكومية ستقدم من خلال أكثر من 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية بما يناسب طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة الأحد أن هناك عددا كبيرا من الخدمات تقدم حاليا من خلال مكاتب البريد ، سواء خدمات المرور والأحوال المدنية وعدد من المستخرجات الحكومية.

وأشار إلى أن هناك إصرار علي التسهيل على المواطنين بما يتناسب مع إرادة القيادة السياسية في التسهيل على المواطنين وتقديم كل الدعم لهم ، ومنها توفير الخدمات الحكوميه بعموم الأقاليم والمحافظات والمراكز الموجوده بها مكاتب البريد .