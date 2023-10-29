«اتصالات النواب»: جار التنسيق مع الجانب الفلسطيني لتقوية شبكات المحمول قرب معبر رفح

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات، لتقوية بث شبكات الاتصالات بالقرب من معبر رفح.

وقال أحمد بدوي فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: إنه يتم حاليا التنسيق على أرض الواقع بين الجانبين الفلسطينى والمصري لمراجعة حالة البنية التحية لشبكات المحمول والتليفون الأرضى، بالقرب من معبر رفح.

وأكد رئيس لجنة اتصالات النواب، أن هناك جهودا حثيثة تتم الأن على أرض الواقع لمتابعة الموقف عن كثب لاستعادة شبكات المحمول عملها بالقرب من معبر رفح.

حلول بديلة

وقال “لو استدعى الأمر سيتم تحريك سيارات متنقلة تشمل محطات تقوية لتغطية مسافات كبيرة من معبر رفح.

وأشار النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتم حاليا تقوية المحطات حاليا بالقرب من معبر رفح، مبينا إلي أن مصر تبذل دورا كبيرا لدعم أهالينا فى قطاع غزة.

وأضاف رئيس لجنة اتصالات النواب، أن هذة الجهود تأتي في إطار الجهود المصريه لتقديم خدمات المحمول والإنترنت بعموم رفح، ولراغبي استخدام هذه الشبكات.