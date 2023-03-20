«اتصالات النواب» توصي بحصر جميع المستشفيات لميكنتها.. والانتهاء من قرارات العلاج في 24 ساعة

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، بضرورة تشكيل لجنة للتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي لحصر باقي المستشفيات الحكومية والجامعية والعمل فوراً على ميكنة وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وكذلك تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والصحة لتحسين وتدعيم خدمات الإنترنت للتيسير علي المرضي وذويهم في التسهيل عليهم بإنجاز قرارات العلاج علي نفقة الدولة وضرورة الانتهاء منها خلال 24 ساعة من خلال إرسال ملفات والتقارير الطبية للمراكز الطبية المتخصصة إلكترونيا.

وأشاد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات للتطوير التكنولوجي واللواء دكتور أشرف عبد العليم نائب وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمية والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بجهود الدولة المصرية التي استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وبارزة وثورة في ملف التحول الرقمي شهد بها القاصي والداني.

وشدد بدوي على ضرورة التنسيق إلكترونيا بين المستشفيات في حجز الحالات الحرجة سواء الذين يحتاجون إلى عنايات مركزه أو الأطفال الذين يحتاجون إلى حضانات.

وتابع بدوي أن المرحلة القادمة ستشهد انفراجة كبيرة في ملف ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة لتخفيف الأعباء عن المرضي في وصول الخدمة إليهم.

من جهتها، أثنت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب بجهود وزارة الصحة التي تعتبر العمود الفقري في الأسرة المصرية متساءلة: إمتي قوائم الانتظار مشاكل تقني ولا أقصد الصحية، مطالبة بضرورة نسيان مقولة “السيستم واقع” الذي بات شماعة كبيره عند بعض الموظفين، مع التشديد علي مراجعه تسجيل حجوزات كارت الخدمات وموافاة اللجنة بها.