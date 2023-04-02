«اتصالات النواب» توصي بالتنسيق الكامل بين التنمية المحلية وهيئة البريد لتسهيل إجراءات التراخيص

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي بضرورة التعاون والتنسيق التام المتكامل بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للبريد، في إصدار التراخيص الخاصة بمكاتب البريد بكل محافظات الجمهورية، للتسهيل في إجرءات استخراج التراخيص بكل مكاتب البريد بكل الأقاليم.

وشدد بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات البريد ومعوقات العمل بها، أن مكاتب البريد باتت من الأساسيات في حياة المواطن، وبها كل منظومه التحول الرقمي التي يحتاجها المواطنون وعلى رأسها استخراج شهادات الميلاد، وخدمات الأحوال المدنية، والشهر العقاري، وخدمات المرور، وقريبا خدمة الفيش والتشبيه.

وشدد بدوي على ضرورة التنسيق المتكامل بين الوزارات والجهات المعنية خاصة في مشاريع النفع العام حتى يتسنى للدولة المصرية أن تؤدي خدماتها لكل المصريين وفي كل الأقاليم.

وناقشت لجنة الاتصالات في اجتماعها اليوم طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات مكاتب البريد في الأقاليم والمقدمه من – النائب ياسر الهواري، بشأن عدم بناء مكتب بريد المساعيد الغربية ومكتب بريد الشيخ جبر التابعين للوحدة المحلية بقرية البربا مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب خليفة رضوان، بشأن عدم مكتبي بريد قرانة والشيخ جبر بجرجا والمساعيد الغريبة التابع للوحدة المحلية لقرية البربا بمحافظة سوهاج.

وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين بشأن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وعمليات التطوير في شتى المجالات، وكذلك بشأن توضيح أسباب عدم تزويد شبكات بالمناطق المحرومة وزيادة عدد بوكسات التليفون الأرضي بالمركز والقرى التابعة له.

وطلب إحاطة من النائبة حنان عوض، بشأن عدم البدء في إنشاء مكتب بريد الصعايدة المتطور على الرغم من موافقة الجهات المختصة على تخصيص قطعة أرض لمركز ومدينة دشنا لإقامة مكتب البريد.