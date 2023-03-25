«اتصالات النواب» توجيه الرئيس بتعزيز استخدام التكنولوجيا بالمحاكم من أولويات الجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل ، بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة العدالة وعمل المحاكم خلال الفترة القادمة، من شأنه أن يعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا ، بالإضافة إلى التأكيد على إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم، وضمن أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة ، ويؤكد أن “مصر الرقمية” على بعد خطوات.

ولفت رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن المحاكم المصرية ومنظومة العدالة بشكل كامل تشهد طفرة رقمية غير مسبوقة ، حيث كانت وزارة العدل من أولي الجهات التى حرصت علي تطبيق التحول الرقمي ، والآن تخطو خطوات جيدة نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي ، مما يصب في سبيل إنجاز القضايا والفهم الصحيح لتفسيرات القوانين .

وتقدم بدوي بالشكر للرئيس السيسي على تقديره لقضاة مصر ودعمهم لاستمرار مسيرة العدالة الناجزة.

كان المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأن الرئيس السيسي اجتمع مع المستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة.

واستعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، حيث وجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.