اتصالات النواب توافق على موازنة وكالة الفضاء المصرية للعام المالي 2023/ 2024

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوكالة الفضاء المصرية للعام المالي 2023/ 2024 .

وأكد النائب أحمد نشأت منصور وكيل اللجنة أن الوكالة باتت حلم لكل المصريين في غزو الفضاء والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، من خلال والتأكيد على الريادة المصرية بدخولها نادي الفضاء العالمي ، وأن المواطن ينتظر الكثير من وكالة الفضاء المصرية.

وأشاد نشأت منصور في كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب بخطط الوكالة في إطلاق قمرين صناعيين مصريين في أكتوبر ويناير القادم ، موضحا أنه سيكون لهم مردود كبير في نقل تكنولوجيا الاتصالات إلى آفاق عالية بالإضافة إلى دورهم الكبير في دعم توجهات الدولة نحو رقمنة جميع مفاصل الدولة بآليات حديثة تضاهي الدول المتقدمة .

وتابع : إن اللجنة تدعم زيادة موازنة الوكالة لتتمكن من تحقيق اهدافها في الانطلاق نحو مزيد من المشروعات والخدمات التكنولوجية.

وأكد مسئولو وكالة الفضاء المصري أن البرنامج المصري يعمل في إطار مؤسسي إطار مؤسسي وكالة الفضاء من خلال قانون الوكالة لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في أغسطس 2019 وأكبر أهدافه نقل تكنولوجيا الفضاء وتوطينها لبناء الأقمار الصناعية بما يخدم استراتيجية الدولة وبما يخدم الأمن القومي بصورة واضحة .

وأضافوا أن هناك خطة لإطلاق قمر صناعي مصري وهو منحة من الصين ، وهناك إطلاق لقمر صناعي آخر في يناير يتم تجميعه في أحد المراكز الألمانية وسيتم إرساله إلى الصين تمهيدا لإطلاق لخدمة أهداف الوكالة وأحلام المصريين .