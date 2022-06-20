«اتصالات النواب» تطالب بتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية للحد من ظاهرة الرسائل المجهولة

طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، بتفعيل قانون حمابة البيانات الشخصية؛ للحد من ظاهرة الرسائل المجهولة. طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني بشأن انتشار رسائل النصب التي تصل إلى المواطنين على المحمول باسم بنوك مصرية.

وقال النائب أحمد مهني إنه انتشر فى الفترة الأخيرة عمليات النصب بشكل كبير واتخذت هذه الوسائل أشكالًا مختلفة، وبدأت تستخدم الموبايلات كوسيلة للنصب عبر رسائل نصية أو عبر الواتس أب.

وأشار النائب أحمد مهني، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أن كثيرًا من العملاء والمواطنين وصلت إليهم رسائل وهمية ودون معرفة من المرسل ومن صاحب هذه الرسائل بأسماء بنوك مصرية تحذرهم فيها لوقف حساباتهم البنكية وتناشدهم الاتصال بالرقم المرسل منه الرسالة.

لافتًا إلى أنه تم رصد بعض الرسائل الشهيرة والتى تصل إلى العملاء والمواطنين مثال”تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتًا، نرجو الاتصال بنا”.

وقال: هذه الرسائل عبارة عن فخ؛ وهدفها خدعة للمواطنين والنصب عليهم لوقوعهم فريسة في أيدي هولاء النصابين.

وتساءل مقدِّم طلب الإحاطة: أين دور جهاز حماية المستهلك، وأين الرقابة من خلال شركات المحمول، وأين حماية الخصوصية وحماية أمن المواطن الذى كفله الدستور.

وطالب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى أن بعض المحالّ تطلب من عملائها أرقام تليفوناتهم لتسجيلها.

وحذر النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من الرسائل المجهولة، وقال إن هناك بعض الرسائل ترسل للمواطنين، مستغلّين حالتهم الاقتصادية، ضاربًا مثالًا برسالة وصلت لبعض المواطنين: تم اختيار رقمك لاستلام 3 آلاف جنيه كاش للعمالة غير منتظمة.