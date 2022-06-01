«اتصالات النواب» تطالب بتدريب العاملين بمكاتب البريد ومواكبة التحول الرقمى

طالب أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ،بضرورة السرعة تطوير مكاتب هيئة البريد ،لتتواكب مع التحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية .

وأكد أعضاء اللجنة خلال الزيارة التى قامت بها لمقر هيئة مكتب البريد المصري بالقرية الذكية اليوم،إلى أهمية رفع كفاءة العاملين بالهيئة القومية للبريد لتلبية احتياجات المواطنين ،فضلا عن توفير برنامج علاجى لهم ولأسرهم .

و قالت النائبة مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:أن الهيئة القومية للبريد شهدت تطورا هائلا فى الفترة الماضية ،وهو ما يعكس تطور الأداء فى كافة الخدمات البريدية بجميع محافظات الجمهورية .

وطالبت بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بمكاتب الهيئة القومية للبريد ،لاسيما فى ظل تردد قطاع كبير من المواطنين على مكاتب البريد فى محافظات الجمهورية .كما طالبت على ضرورة توفير خدمات مختلفة داخل مكاتب البربد تناسب احتياجات ذوى الإعاقة ،فضلا عن تخصيص أماكن وشبابيك لتقديم الخدمة لهم .

وطرحت النائبة مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أمكانية طرح شهادات ادخار بفوائد للمواطنين فى ظل التنافسية التى يشهدها سوق المال فى مصر .قائلة :مصر تشهد أكبى خطة للرقمنة والشمول المالي ،ونحتاج إلى تعزيز العلاقة بين المواطنين والهيئة القومية للبربد المصري لتعزيز الولاء بين طرفي المعادلة .

وأكد النائب محمد عبادة أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدور الكبير الذى تشهده الهيئة القومية للبريد ،لافتا إلى الدعاية والإعلان الذى اتجهت إليه الهيئة مؤخرا ،ساهم فى دخول فئات أخرى من المواطنين لم تعتاد التعامل مع هيئة البريد من قبل .

وأشار إلى أننا بحاجة إلى إطلاق خطة ترويجية لتطبيق “يلا”التابع للهيئة القومية للبريد .

وقال:لدى قطاع كبير من مستخدمى الانترنت مازالوا بحاجة إلى التعرف على تطبيق أو أبليكشن “يلا”.

وشدد النائب محمد عبادة على ضرورة توفير برنامج للعلاج لكافة العاملين بالهيئة القومية للبريد وأسرهم .وذلك لتحقيق الأمان للعاملين بالهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية .

كما طالب محمد عباده بضرورة توفير فرص عمل لأبنائنا من ذوى الإعاقة بواقع 5%من الوظائف المتاحة وفقا للقانون

وشددت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، على أهمية توفير برامج التدريب لكافة العاملين بمكاتب الهية القومية للبريد .

وأثارت النائبة مها عبد الناصر إشكالية تواجه المترددين من المواطنين على مكاتب البريد لعمل التحويلات المالية .وقالت :حتى هذة اللحظة المكاتب التابعة للبريد تطلب عدد ٢ صورة لبطاقة الشخص الذى يقوم بالتحويل وهو أمر يتنافى مع كافة أشكال الرقمنة .لافته إلى أن رئيس الهيئة القومية للبربد كان قد وعد بتوفير طباعات داخل مكاتب البريد للتسهيل على المواطنين .