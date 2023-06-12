«اتصالات النواب» تشكل غرفة عمليات لتلقي شكاوى السيستم بلجان الثانوية العامة

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود وزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات بالتعاون مع لجنة الاتصالات بالبرلمان ووزارة التربية والتعليم، في العمل على تلافي مشكلات سقوط السيستم بالمدارس التي تؤدي بها امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا بأن اللجنة تابعت المشكلة العام الماضي مع كل مدرسة، ولم نسمع عن مشكلة تذكر هذا العام بفضل جهود وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربيه والتعليم ومتابعة اللجنة.

وأعلن بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس الحسيني محمود نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن تشكيل غرفة عمليات للمتابعة اليومية مع جميع النواب في الدوائر المختلفة بجميع المحافظات بالتعاون مع المصرية للاتصالات، لتلقي أي مشكلات أو شكاوى خاصة بالسيستيم متعلقة بالاتصالات، للعمل على حلها مع الجهات المعنية المختلفة، مؤكدا بأن مصلحة ابنائنا فوق كل اعتبار وهي أولويه لدى اللجنة.

وثمن رئيس لجنة اتصالات مجلس النواب من جهود الدولة المصرية في المنظومة التكنولوجية، مطالبًا يالتعاون المثمر بين المصريه للاتصالات وايتيدأ ودعم الشباب في المراكز الإبداعية لتوفير كفاءات وخبرات تتواكب مع المستقبل، مع دعم ملف التدريب للطلاب المتخصصين في الكليات والمعاهد والجامعات المتخصصة.