اتصالات النواب تستكمل مناقشة الجريمة الإلكترونية بعد انتخابات الرئاسة

ياسمين فواز قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تأجيل مناقشات مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من الأسبوع الحالى حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر مارس الحالى، تمهيدًا لحسم المواد الخلافية بالقانون، وإقراره قبل الإجازة البرلمانية نهاية يونيو المقبل. وقال…

ياسمين فواز

قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تأجيل مناقشات مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من الأسبوع الحالى حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر مارس الحالى، تمهيدًا لحسم المواد الخلافية بالقانون، وإقراره قبل الإجازة البرلمانية نهاية يونيو المقبل.

وقال النائب تادرس قلدس، عضو اللجنة، إن «اتصالات النواب» كانت تنوى استكمال المناقشات الأسبوع الحالى إلا أن انشغال أعضائها بالاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية، والمتمثلة فى الأدوار المنوطة لإقناع المواطنين بالمشاركة يمنع حضورهم.

وأكد قلدس لـ«المال» أن اللجنة انتهت من مناقشة 27 مادة بمشروع القانون بحضور9 وزارات، من بينها «الاتصالات»، و«العدل»، إلا أنها لم تحسم مصير المواد الخلافية والخاصة بالعقوبات والغرامات، إذ تم تأجيلها لحين انتهاء المناقشات، متوقعًا الانتهاء من القانون قبل الإجازة البرلمانية فى يونيو المقبل.

وتنص المادة 26 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما تنص المادة (28) من مشروع القانون نفسه على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحسمت اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، الجدل حول البند الثالث بالمادة الثانية، والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، والتى تلزم مقدمو الخدمة والتابعين لهم، بأن يوفروا كل الإمكانيات الفنية من معدات، ونظم، وبرامج حال طلب جهات الأمن القومى لها لتكون نصها: «مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقًا لاحتياجاتها كل الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتى تتيح لجهات الأمن القومى ممارسة اختصاصاتها وفقًا للقانون».

ويذكر أن البند الثالث من المادة الثانية من مشروع القانون، أثار جدلا خلال اجتماع لجنة الاتصالات الأسبوع الماضى، والذى يُلزم مقدمى الخدمة والتابعين لهم بتوفير كل الإمكانيات الفنية المتاحة لهم حال طلب جهات الأمن القومى، وذلك بعد طلب ممثل الحكومة حذف كلمة «المتاحة لديه»، نظرًا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبًا بإعادة المادة لأصلها دون إضافة كلمة «المتاحة لديه»، متسائلا: «من يُحدّد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه؟».