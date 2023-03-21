«اتصالات النواب»: تزويد مكاتب البريد المزدحمة بسيارات خدمات خلال شهر رمضان

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد بدوي ، بتزويد جميع المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية، في المناطق كثيفة السكان والمزدحمة بسيارات الخدمات البريدية خلال شهر رمضان لتقديم الخدمات لكبار السن وغير القادرين، من أهالينا بجميع مراكز المحافظات، مؤكدا أن البريد ليس من الرفاهيات ولكن من الأساسيات مشددا على حصر جميع المكاتب المطورة على مستوى الجمهورية لتركيب ماكينات الـ Atm لتقديم الخدمات المصرفية.

وأشاد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة ببعض المشكلات بمكاتب البريد ، بجهود وزارة الاتصالات والهيئة العامة للبريد بشأن تذليل العقبات أمام مكاتب البريد بالقرى والنجوع بعموم محافظات مصر ، مؤكدا بأن هناك نقلة نوعية في تقديم الخدمات البريدية للمواطنين في الجمهورية الجديدة.

وأكد بدوي أن اللجنة لديها إصرارا على متابعة جميع المشكلات وإزالة جميع المعوقات التي يتقدم بها النواب سواء من ضيق الاماكن وعدم توفير العمالة المناسبة وبعد المسافات بين المكاتب البريدية بقرى محافظات مصر .

وناقشت لجنة الاتصالات عددا من الموضوعات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب إيهاب أنيس، بشأن تراجع الهيئة القومية للبريد عن إتمام التعاقد مع محافظة الدقهلية لاستلام مكتب بريد بقرية منية سمنود بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بعد إصدار قرار التخصيص لقطعة أرض أملاك دولة وتكبدي مبالغ طائلة لإتمام عملية البناء على نفقتي الخاصة.. والنائب محمود العزب، بشأن إنشاء مكتب بريد “سرنجا” مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

والنائب بلال النحال، بشأن تقاعس الجهات المعنية في إنهاء الإجراءات الخاصة بإعادة بناء مكتب بريد عزب بسنتواي بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة ، والنائب علي العساس، بشأن رفض هيئة البريد المصري فتح مكتب بريد بقرية حجاحة مركز فارسكور بمحافظة دمياط .