«اتصالات النواب» ترجئ طلب إحاطة عن تطوير «بريد إدكو» لحين حضور المسئولين

قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو المجلس، بشأن عدم تطوير وإنشاء مكاتب البريد بقرى مركز إدكو لتقديم خدمات تليق بالمواطنين، خاصة بقرى 6 أكتوبر، قرية (1)، قرية المعدية، لحين استدعاء مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسكرتير عام محافظة البحيرة.

وأوضح زين الدين، أن هناك قرى بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، يوجد بها 13 ألف نسمة، ولا يوجد بها مكتب بريد، في حين أن هناك مكاتب بريد تخدم 3 آلاف مواطن، ولا يوجد مكان للعملاء، بسبب عدم التعاون مع الوحدة المحلية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يوجد بديل لمركز البريد بقرية المعدية سيتم توفيره من خلال الوحدة المحلية.

وأعلن أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن أزمات مكاتب بريد إدكو سيتم حلها في القريب العاجل، مشيرا إلى تشكيل لجنة لمعاينة مكاتب البريد بالتنسيق مع النائب محمد زين الدين، للإطلاع على حالة مكاتب البريد على أرض الواقع.