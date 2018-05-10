اتصالات النواب : الانتهاء من مشروعات القطاع.. ونستعد لمناقشة موازنة البرامج

سلوى عثمان أعلن نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروعات موازنة وزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها للعام المالى 2018/ 2019، بعد مناقشتها على مدار الأسبوع الحالى. وتشمل موازنات قطاع الاتصالات، ديوان عام الوزارة، والهيئة…

سلوى عثمان





أعلن نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروعات موازنة وزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها للعام المالى 2018/ 2019، بعد مناقشتها على مدار الأسبوع الحالى.

وتشمل موازنات قطاع الاتصالات، ديوان عام الوزارة، والهيئة القومية للبريد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمعهد القومى للاتصالات السلكية واللا سلكية.

وقال “السعيد” إن اللجنة بصدد عقد 5 اجتماعات، يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين؛ لمناقشة مؤشرات قياس البرامج والأداء لمشروعات موازنة قطاع الاتصالات عن العام المالى 2018/ 2019، تمهيدًا لإرسالها للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، متابعا: “لاحظنا خلال مناقشة مشروع ديوان عام وزارة الاتصالات، زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 153.68% فى العام الجديد قياسًا على العام المالى الحالى، وعقب ممثلو وزارتى المالية والتخطيط على الأمر بأن سبب الزيادة تعديل الخطة الاستثمارية بهدف زيادة الموارد”.

وفيما يتعلق بمشروع موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أكد رئيس لجنة الاتصالات، فى تصريحاته، أن اللجنة لاحظت خلال مناقشتها زيادة الخطة الاستثمارية فى العام المالى الجديد عن العام المالى الحالى بنسبة 23.5%، وأوضح ممثلو التخطيط والمالية أن سبب الزيادة هو تعديل الخطة الاستثمارية للهيئة لزيادة مواردها أيضا فى العام المالى الجديد.