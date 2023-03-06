اتصالات النواب: إعداد تشريع لمواجهة النصب عبر «المنصات الإلكترونية»

تدرس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ،مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعداد تشريع لمواجهة حالات النصب التى تتم عبر المنصات الإلكترونية من خلال وضع اليات ورقابة على المنصات الإلكترونية ،وحجب غير الحاصلة منها على ترخيص من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام .



و أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الهدف من إعداد هذا التشريع مواجهة حالات النصب التى تمت خلال الفترة الماضية من خلال استخدام المحافظ الإلكترونية فى اتمام عمليات تحويل الأموال والايقاع بالمواطنين .



وأشار بدوي إلى أن التشريع المرتقب سيتضمن عقوبات رادعة للحد من حالات النصب عبر التطبيقات الإلكترونية وكان أخرها قضية النصب الإلكتروني عبر تطبيق هوج بول ، لافتا إلى أن الضربة الامنية التى قام بها رجال وزارة الداخلية كشفت عن وجود شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية للنصب على المواطنين .



ولفت الي حرص لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال المرحلة القادمة على متابعة ملف بيع ادوية مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،لاسيما بعد ورود شكاوى من تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب وتحايل .

وناشد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،المواطنين بعدم التعامل مع منصات إلكترونية مجهولة دون التأكد من مشروعية عملها .

وقال:سنراعى فى القانون الجديد ألزام أصحاب هذة المنصات بالكشف عن الترخيص الحاصلة عليه لممارسة نشاطها .