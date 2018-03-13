اتصالات النواب : إعادة مناقشة قانون قرصنة المواقع لتغليظ عقوبة المخالفين

أحمد صبرى قال جون طلعت، وكيل لجنة الإتصلات بمجلس النواب إن اللجنة ستعمل على إعادة مناقشة قانون قرصنة قنوات التليفزيون والمواقع الذى تمت الموافقة عليه، اليوم، بشكل أولى من اللجنة؛ لتغليظ العقوبة لتكون الحبس والغرامة بدلًا من الصيغة الحالية والتى…

أحمد صبرى





قال جون طلعت، وكيل لجنة الإتصلات بمجلس النواب إن اللجنة ستعمل على إعادة مناقشة قانون قرصنة قنوات التليفزيون والمواقع الذى تمت الموافقة عليه، اليوم، بشكل أولى من اللجنة؛ لتغليظ العقوبة لتكون الحبس والغرامة بدلًا من الصيغة الحالية والتى تُلزم المخترقين بدفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه فى حال اختراق مواقع الدولة أو 15 ألف جنيه لقنوات التليفزيون أو الحبس 6 شهور.

وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “رأي عام” على قناة تن، إلى أن رد الحكومة على طلب النواب إدخال تعديلات لتغليظ العقوبة أن المواطنين قد يفعلون تلك المخالفة دون علم بالقانون، وهو ما سيدين الكثير من المواطنين على أن يتم تغليظها لاحقًا، وكان رد اللجنة أن تعديل القوايين يحتاج لوقت طويل.