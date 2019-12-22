«اتصالات» : التحول الرقمى هو الأمل لتحقيق مكانة اقتصادية قوية لمصر

وأضاف خالد حجازى أن الشركة تعكف على طرح تطبيقات ذكية بشكل مستمر ، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد منها.

قال المهندس خالد حجازى رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بشركة اتصالات مصر إن التحول الرقمى يعد الأمل لتحقيق مكانة اقتصادية قوية لمصر ، لافتا إلى أنه من دون وجود شبكة قوية لن نحقق أحلامنا فى الوصول إلى التحولات الرقمية .

وأضاف أن الدولة تسير بخطى جادة نحو إعداد قاعدة تشريعات تعمل على تشجيع معدلات التحول الرقمى ، منوها بأن التشريعات تسير بخطى أسرع من أداء الشركات ومتطلباتها .

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر التحول إلى الاقتصاد الرقمى وآفاق النمو، اليوم الأحد .

وأضاف خالد حجازى أن الشركة تعكف على طرح تطبيقات ذكية بشكل مستمر ، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد منها .

وذكر أن الشركة فازت بإنشاء مركز التحكم فى العاصمة الإدارية الجديدة ، والتى تعد ثقة كبيرة لأدائها .

ووقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مع شركة اتصالات مصر ، عقد اتفاقية خاصة بمركز إدارة العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث فازت شركة اتصالات مصر بمناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الادارية الجديدة لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفنى داخل المدينة ، من توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدماتها لمميكنة وذكية ، إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم .

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة “اتصالات مصر” والمدير العام لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .

فريق المال