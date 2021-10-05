اتصالات وتكنولوجيا

اتصالات البرلمان : لا ضرر للمستخدمين حول سلامة بياناتهم عقب تعطل الفيس بوك

وعدم تعرضها للسرقة نهائيا
ياسمين فواز 10:01 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 10:01 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، عن تفاصيل اجتماعه مع الجهاز القومى للاتصالات اليوم الثلاثاء، بشأن تطورات العطل المفاجئ الذي حدث بخدمات شركة فيسبوك.

وشدد رئيس اتصالات البرلمان على عدم وجود أي ضرر للمستخدمين حول سلامة بياناتهم وعدم تعرضها للسرقة نهائيا.

وأوضح في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، عدم رصد أي سرقة لبيانات المستخدمين خلال فترة العطل، وأن الجهاز القومي للاتصالات شكل على الفور مجموعة عمل من المتخصصين لمتابعة الأمر على مدار الساعة، وأن الجهاز رصد المؤشرات المبدئية لتقييم تأثير العطل على خدمات الإنترنت في مصر، والتي كان من أهمها استمرار العطل في السوق المصرية بالتطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك– واتس آب- فيسبوك مسنجر– انستجرام) لمدة 6 ساعات ونصف، من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا، وبدأت الخدمة بعد ذلك في العودة بشكل تدريجي.

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وتابع أنه تلاحظ خلال ساعات انقطاع الخدمة تضاعف حجم الحركة على تطبيقات المحادثات الفورية المثيلة من 5 إلى 8 أضعاف، وتضاعف حجم الحركة على تطبيقات الاتصالات الصوتية المثيلة من 3 إلى 4 أضعاف، وذلك نتيجة توجه المشتركين لاستخدام تطبيقات مماثلة لتطبيقات شركة فيسبوك.

وأكد رئيس اتصالات البرلمان، أن ما حدث هو عطل فني في السيرفرات، وأن اللجنة ستتابع لحظيا مع القومي للاتصالات لحين صدور التقرير النهائي.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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