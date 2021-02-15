اتصالات البرلمان : جولة تفقدية للمناطق التكنولوجية في 4 مدن قريبا

هي:"برج العرب بالإسكندرية، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسادات

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان عن إعداد اللجنة للقيام بجولة تفقدية لمناطق التكنولوجية في 4 مدن، هي:”برج العرب بالإسكندرية، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسادات في محافظة المنوفية خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى مساعي اللجنة لحصر المناطق التي لم يصلها الفايبر .

وأكد رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان في تصريحات له اليوم الاثنين ، أن اللجنة تناقش الفترة المقبلة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل ضعف الشبكات وحصر للمناطق التي لم يصلها الفايبر بعد .

وأشار بدوي إلى تحسن سرعة الانترنت في مصر من 5 ميجا إلى 34.7ميجا وهو ما يعد إنجازا واضحا خلال هذه الفترة ، لافتا إلى أن جودة الشبكات يتم قياسها شهريا .

وطمأن رئيس اتصالات البرلمان المواطنين بشأن شبكات التقوية ، مؤكدا أنه لا يتم تركيب أي محطة قبل التأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية لضمان عن تأثيرها علي الصحة العامة.

ولفت إلى أنه لن يتم اصدار تراخيص بناء قبل تقدم صاحب العقار أو البرج قبل التقدم بطلب رسمي للسنترال التابع له ، لتوصيل الألياف الضوئية للحصول على رخصة أي عقار جديد

ونوه رئيس اتصالات البرلمان إلى أنه خلال العام الجاري تطوير 1500 مكتب بريد.، بالإضافة إلى تزويد مكاتب البريد بآليات الصرف الآلي، و تزويدها بـ 1000 مكنة للصراف الآلي مع أقامة أكشاك بريدية لتيسير علي المواطنين.