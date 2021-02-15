اتصالات وتكنولوجيا

اتصالات البرلمان : جولة تفقدية للمناطق التكنولوجية في 4 مدن قريبا

هي:"برج العرب بالإسكندرية، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسادات
ياسمين فواز 11:43 م, الأثنين, 15 فبراير 21 11:43 م, الأثنين, 15 فبراير 21

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كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان عن إعداد اللجنة للقيام بجولة تفقدية لمناطق التكنولوجية في 4 مدن، هي:”برج العرب بالإسكندرية، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسادات في محافظة المنوفية خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى مساعي اللجنة لحصر المناطق التي لم يصلها الفايبر .

وأكد رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان في تصريحات له اليوم الاثنين ، أن اللجنة تناقش الفترة المقبلة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل ضعف الشبكات وحصر للمناطق التي لم يصلها الفايبر بعد .

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وأشار بدوي إلى تحسن سرعة الانترنت في مصر من 5 ميجا إلى 34.7ميجا وهو ما يعد إنجازا واضحا خلال هذه الفترة  ، لافتا إلى أن جودة الشبكات يتم قياسها شهريا .

وطمأن رئيس اتصالات البرلمان المواطنين بشأن شبكات التقوية ، مؤكدا أنه لا يتم تركيب أي محطة قبل التأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية لضمان عن تأثيرها علي الصحة العامة.

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ولفت إلى أنه لن يتم اصدار تراخيص بناء قبل تقدم صاحب العقار أو البرج قبل التقدم بطلب رسمي للسنترال التابع له ، لتوصيل الألياف الضوئية للحصول على رخصة أي عقار جديد

ونوه رئيس اتصالات البرلمان إلى أنه خلال العام الجاري تطوير 1500 مكتب بريد.، بالإضافة إلى تزويد مكاتب البريد بآليات الصرف الآلي، و تزويدها بـ 1000 مكنة للصراف الآلي مع أقامة أكشاك بريدية  لتيسير علي المواطنين.

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بقلم ياسمين فواز

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