اتصالات وتكنولوجيا

«اتصالات البرلمان» توصي بتوصيل الإنترنت بقرى شبراخيت وإيتاي البارود بالبحيرة

وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ
ياسمين فواز 9:41 م, الأثنين, 7 يونيو 21 9:41 م, الأثنين, 7 يونيو 21

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وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، برئاسة النائب أحمد بدوي بتوصيل وتوفير الإنترنت بقري مركزي شبراخيت وإيتاي البارود بالبحيرة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

وناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن سرعة الموافقة على توصيل كابل الانترنت لجميع قرى مركزى شبراخيت وآيتاى البارود بالبحيرة. 

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واستعرضت النائبة فايزة صالح، طلب الإحاطة، موضحة أنه جاء بناء علي الشكاوى العديدة من أولياء الأمور طلبة الثانوية وجميع مراحل التعليم وفي ظل استخدام التابلت في العملية التعليمية والأون لاين، خاصة أن الأهالي قاموا بالاشتراك وتقديم طلبات ولم تتخذ الإجراءات.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توافر شبكات أرضية وانترنت بأغلب قرى أبو حمص بمحافظة البحيرة.

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وطالب العرجاوي، بسرعة إدخال شبكات أرضية وانترنت وخطوط أرضي، في قرى مركز أبو حمص، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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