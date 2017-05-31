اتصالات البرلمان توافق على ميزانية إيتيدا

الميزانية لـ 2017/2018 .. بقيمة 350 مليون جنيه أحمد رفعت: طالبنا مسئوليها بتفاصيل برامج تدريب الشباب ياسمين فواز ومحمود جمال وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب أمس الأربعاء على ميزانية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " خلال العام المالى الجديد 2017 / 2018 والبالغة قيمتها 350 مليون

الميزانية لـ 2017/2018 .. بقيمة 350 مليون جنيه

أحمد رفعت: طالبنا مسئوليها بتفاصيل برامج تدريب الشباب

ياسمين فواز ومحمود جمال

وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب أمس الأربعاء على ميزانية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيدا ” خلال العام المالى الجديد 2017 / 2018 والبالغة قيمتها 350 مليون جنيه.

وقال مصدر مسئول بإيتيدا إن أسماء حسنى رئيس الهيئة انتهت من مناقشة بنود الميزانية مع اعضاء اللجنة خلال فترة لا تتعدى 15 دقيقة تقريبا – على حد تعبيره حيث اشادت اللجنة بالمشروعات والبرامج التنموية المنفذه لصالح تنمية قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع الاتصالات.

يشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال الأيام الماضية كلا من موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية للبريد.

وأكد أحمد رفعت وكيل ثان لجنة الاتصالات أنها وافقت على موازنة الهيئة دون إبداء تحفظات عليها، ولكنها طالبت من مسئولى إيتيدا بضرورة اخطار اللجنة بتفاصيل البرامج الخاصة بتدريب الكفاءات الشابة وخريجى الجامعات ومساعدتهم للحصول على فرص عمل مناسبة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق مبادرة ” علماء مصر المستقبل ” على هامش فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات CAIRO ICT ” فى ديسمبر 2016 ، لتدريب 5 آلاف شاب من خريجى الجامعات سنويا بالشراكة مع كبرى الشركات والجامعات العالمية باستخدام طريقة التعلم المباشر، و 11 ألفا آخرين باستخدام أسلوب التعلم المختلط.

وقال احمد بدوى وكيل أول اللجنة، إنها وافقت منذ أيام على موازنة البريد دون أى تحفظ، خاصة أنها الجهة الحكومية الوحيدة التى حققت فائض مالى مقارنة بالجهات الأخرى بالقطاع.

يذكر أن البريد سجلت فائضا ماليا خلال الربع الثالث من2016/2017، والمنتهى فى 31 مارس الماضي، بقيمة 3 مليارات جنيه مقابل 1.041 مليار خلال 31 يوليو 2016 بزياده بلغت مليون جنيه 270. الأمر الذى أرجعه عصام الصغير رئيس الهيئة إلى عدة عوامل منها حسن إدارة استثمارات البريد وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70%، علاوة على الدخول في مناقصات جديدة مع البنوك لتقديم الخدمات البريدية لها، وربط الحوافز بأداء الموظفين والتوسع فى تقديم الخدمات غير البريدية للمواطنين.

ولفت بدوى الى أن اتصالات البرلمان طالبت مسئولى الهيئة بزيادة عدد المكاتب البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية وبالاخص داخل القرى والنجوع ومراكز الوجه البحرى والصعيد، على أن يتم تمويل انشائها من الفوائض المالية المحققة دون تحمل تكاليف إضافية، مشيرا إلى أن رئيس البريد استعرض خلال اجتماعه مع اعضاء اللجنة استراتيجية الهيئة لتطوير مكاتب البريد فى المدن الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن إيتيدا أطلقت خلال الفترة الماضية عدد من البرامج التنموية كان آخرها مبادرة لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البرمجيات، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، عبر تقديم تسهيلات ائتمانية، وحزم تمويلية مصرفية بأسعار فائدة تتراوح بين 5 و%7.