اتصالات البرلمان تفتح ملف تسريب البيانات مع جهة رقابية

تستكمل لجنة اتصالات البرلمان الأسبوع المقبل، مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد الغول بشأن تسريب المعلومات والبيانات الخاصة بملايين المواطنين، من خلال إحدى الشركات للمنشآت المالية.

تسريب البيانات خطر على الأمن القومي

صورة من طلب الإحاطة

وقال الغول في طلبه الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هناك مشكلة كبرى، في تسريب بيانات مستخدمي الكروت الذكية التي تنتجها شركة e.finance للمنشآت المالية، مما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.

وأكد النائب البرلماني في تصريحاته لـ”المال” أنه من المقرر استكمال مناقشة طلب الإحاطة الأسبوع المقبل مع معاودة انطلاق الجلسات العامة للبرلمان في حضور إحدى الجهات الرقابية.

وأوضح أن الطلب تم مناقشته داخل اللجنة منذ أيام وأكدت وزارة الاتصالات عدم تبعية تلك الشركة لرقابتها، لافتا إلى أن اللجنة بصدد استكمال مناقشة الطلب للوقوف على حقيقة الأمر خلال الأيام القادمة، خاصة أنه من الصعب تطبيق قانون الحفاظ على سرية البيانات والذي أقره البرلمان خلال هذا الدور بأثر رجعي. صورة من طلب الإحاطة 2

وطالب مقدم طلب الإحاطة بالسيطرة والمنع لتسريب معلومات وبيانات المواطنين حفاظًا على الأمن القومي للبلاد وخدمة المواطنين.

اتصالات البرلمان تناقش أزمة العقود مع شركات الاتصالات

في سياق متصل، كشف النائب محمد الغول عن دراسة وزارة الاتصالات إعادة صياغة العقود المبرمة بينها ويين شركات الاتصالات الأربعة، لكون العقود السارية حاليا عقود إذعان لا تضمن حقوق المواطنين بقدر كاف.

ونوه إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات التابع للوزارة كشف خلال اجتماع أحد ممثليه مع النواب عن دراسة الجهاز لأمر العقود وإعلان ذلك بشكل رسمي الفترة المقبلة.