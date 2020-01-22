«اتصالات الإمارات» ترفع قيمتها السوقية إلى 8.5 مليار دولار

حصدت مجموعة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، اليوم، لقب أقوى علامة تجارية خِدمية في منطقة الشـرق الأوسط وأفريقيا، من قِبل وكالة “براند فاينانس” العالمية.

وبحسب التقرير الصادر مؤخرًا من “براند فاينانس” العاملة في مجال التقييم واستشارات الأعمال التجارية، ارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ”اتصالات” لتصل إلى 8.5 مليار دولار، باعتبارها العلامة التجارية الخِدمية الأكثر قيمة في منطقة الشـرق الأوسط وأفريقيا.

وتضم مجموعة اتصالات الإمارات العديد من العلامات التجارية مثل (اتصالات مصـر، اتصالات أفغانستان، موبايلي في المملكة العربية السعودية، اتصالات المغرب، يوفون “Ufone”وPTCL في باكستان). كما حصلت على تصنيف AAA للعلامة التجارية.

قال ديفيد هاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة براند فايننس عن ترحيبه بهذا الإعلان: يسعدنا أن تكون ’اتصالات‘ اليوم هي العلامة التجارية الخِدمية الأولى من بين 500 علامة تجارية أخرى للمرة الثالثة على التوالي، إذ حازت هذا التصنيف المرموق بعد جهودها الكبيرة والملموسة في دفع عجلة الابتكار الشامل حتى باتت أحد الرواد العالميين في هذا المضمار، وهو الأمر الذي أسهم ببلوغ قيمة محفظة علامتها التجارية قرابة الـ11 مليار دولار.

وأوضح صالح عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “اتصالات”، قائلًا: “إن الوصول إلى القمة أسهل من المحافظة عليها، واليوم ومع الصدارة الإقليمية لعلامة ’اتصالات‘ التجارية إنما تؤكد فاعلية الجهود الدءوبة التي تبذلها المجموعة في المجتمعات التي تخدمها عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة، مثل شبكة الجيل الخامس 5G بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التي نتبناها والمتمثلة بـ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘، حيث تفخر ’اتصالات‘ بأن كان لها الريادة في إطلاق شبكة الـ5G على مستوى الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبما يفتح آفاقًا من الفرص الواعدة، وحافزًا للابتكار الرقمي الشامل عبر القطاعات المختلفة، باعتبارها حاضنة لأهم التقنيات المستقبلية التي ستكون جزءًا لا يتجزأ من اقتصادنا وسَير أعمالنا، وهو الأمر الذي يحقق التكامل بين شركات المجموعة ويزيد من تفاعل العملاء ويعزز الولاء للعلامة التجارية”.

ومع تواجد المجموعة في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ووصول عدد المشتركين لأكثر من 148 مليون مشترك، تُواصل “اتصالات” جهودها الحثيثة لتعزيز الولاء للعلامة التجارية، علاوةً على دورها الفاعل في تمكين القدرات الرقمية في معرض “إكسبو 2020 دبي” باعتبارها شريك الاتصالات والخدمات الرقمية الرسمي، حيث تعمل “اتصالات” على تهيئة منطقة الحدث لتكون واحدة من أسرع وأذكى وأفضل المناطق المتصلة على وجه الأرض لإثراء تجربة 25 مليون زائر متوقَّع، وذلك من خلال تمكين التقنيات المتطورة وخدمات الجيل الخامس على أرض الحدث.

يُذكر أن شركة “براند فاينانس” تصدر لائحة أفضل 500 علامة تجارية على مستوى العالم، ولائحة أفضل 300 علامة تجارية في قطاع الاتصالات.