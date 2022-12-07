«اتصالات الإماراتية» تدرس الاستحواذ على حصة «فودافون» في وحدتها «فوداكوم» بجنوب أفريقيا

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة اتصالات الإماراتية تدرس إمكانية الاستثمار في أعمال فودافون الأفريقية لتعزيز وجودها الدولي، بحسب وكالة بلومبرج.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم ، إن شركة الاتصالات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ، تدرس جدوى عرض شراء لجزء من أو لكامل حصة فودافون في مجموعة فوداكوم المدرجة في بورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وتمتلك “فودافون” حوالي 60% من أسهم “فوداكوم”، بقيمة سوقية تبلغ نحو 14.4 مليار دولار.

وقال الأشخاص إن اتصالات تدرس أيضًا إمكانية دمج بعض عملياتها الأفريقية مع فوداكوم أو شراء أصول فوداكوم في بعض البلدان.

ويقول مراقبون إن الشركة بدأت للتو تقييم الاتجاه الذي يجب أن تسلكه، وقد تفكر في أشكال أخرى من التعاون أيضًا.

وعززت “فودافون” بثبات أنشطتها الأفريقية في إطار فوداكوم التي تقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في بلدان مثل جنوب أفريقيا، وتنزانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأصبحت اتصالات أكبر مساهم في فودافون في وقت سابق من هذا العام وتريد الاستفادة من هذا الوضع لأنها تخطط لتوسيع أعمالها الخاصة في أفريقيا.

قال متحدث باسم “اتصالات” إن المجموعة تدرس السوق بحثًا عن فرص تماشياً مع استراتيجيتها المتمثلة في النمو جزئيًا من خلال عمليات الاستحواذ.

وامتنع ممثلو فودافون وفوداكوم عن التعليق.