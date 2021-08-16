بورصة وشركات

«اتش سي» مستشاراً لشركة ماك للمشروبات في بيع 52.7% من أسهم كوكاكولا مصر

بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 427 مليون دولار قابلة للتعديل بناءً على ﺁلية التنفيذ.
مصطفى طلعت 3:02 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21 3:02 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

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تولت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار دور المستشار المالي المشترك لشركة ماك للمشروبات والشركات التابعة في بيع 52.7% في شركة كوكاكولا مصر للتعبئة.

وقالت اتش س في بيان وصل المال إن الصفقة تاتي في إطار استحواذ شركة كوكاكولا هيلينيك للتعبئة على 97% من شركة كوكاكولا مصر للتعبئة.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 427 مليون دولار قابلة للتعديل بناءً على ﺁلية الصفقة، وفق بيان اتش س .

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وأضاف: “لقد تم الانتهاء من إبرام الاتفاقيات النهائية للصفقة التي من المتوقع إتمامها في أواخر الربع الرابع من عام 2021، بشرط استيفاء بضعة شروط منها الحصول على موافقة بعض المقرضين لشركة كوكاكولا مصر للتعبئة، واستيفاء الموافقات الرقابية وغيرها”.

محمد ابو راوي

وأعرب محمد أبوراوي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، عن سعادته بهذا النجاح قائلاً: ” يسعدنا دعم شركة ماك للمشروبات في هذه الصفقة التاريخية، تجمع شركتي اتش سي للأوراق المالية والاستثمار وشركة ماك للمشروبات علاقة طويلة المدى لأكثر من عقد”.

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وأوضح أبو راوي أن اتش سي تولت العديد من الاستشارات بشأن عدد من الصفقات البارزة في قطاعي الأغذية والمشروبات والتعبئة، وتدل هذه الصفقة على جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة ذات فرص استثنائية للمستثمرين الاستراتيجيين البارزين.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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