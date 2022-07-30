«اتش سي» تتوقع 25% نمواً سنوياً لإيرادات «القاهرة للاستثمار» حتى 2029

قالت وحدة بحوث شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات إن التوسعات التي تنفذها شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ستقفز بمعدلات النمو السنوية للطلبة والإيرادات بين 13 و25% تقريبا خلال الفترة من 2022-2029 .

وأكدت “اتش سي”، في ورقة بحثية، أن الفترة المذكورة ستشهد ضغوطاً على الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بسبب ارتفاع مصروفات التشغيل.

وذكرت ان الشركة اشترت جميع الأراضي للتوسعات المخطط لها وتعمل على الحصول على مصادر تمويل متنوعة لخطة النفقات الرأسمالية.

وسلطت اتش سي الضوء على موافقة الرقابة المالية مؤخرا على برنامج توريق للقاهرة للاستثمار مدته 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، وقيمة الإصدار الأول 800 مليون جنيه.

وتوقعت اتش سي نفقات رأسمالية سنوية لشركة القاهرة للاستثمار بمتوسط 940 مليون جنيه على مدار الخمس سنوات القادمة بمتوسط ديون إلى حقوق الملكية قدره 1.19 مرة.

ورجحت أن تنعكس النفقات الرأسمالية المخطط لها في ارتفاع معدل الديون (متضمنه التزامات الأراضي) بالنسبة لحقوق الملكية من 1.24 مرة في عام 2021 إلى متوسط متوقع قدره2.11 مرة في 2022-23 وان ينخفض تدريجيًا إلى 0.77 مرة في عام 2026.

وتخطط القاهرة للاستتثمار لتخصيص نفقاتها الرأسمالية للفترة 2022-26 البالغ 4.55 مليار جنيه على النحو التالي: (1) 1.07 مليار جنيه لمدارس مرحلة التعليم القبل الجامعي، (2) 1.18 مليار جنيه لـ جامعة بدر بأسيوط، (3) 990 مليون جنيه لجامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، و (4) 1.25 مليار جنيه لجامعة دمياط الجديدة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل جامعة بدر في أسيوط في سبتمبر المقبل متضمنة 6 إلى 7 كليات وتخطط الشركة لإضافة كليتين جديدتين سنويًا لتصل إلى 16 كلية بحلول عام 2028 بسعة إجمالية تبلغ 24 ألف طالب.

وتسهدف الشركة بدء التشغيل بجامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في عام 2024 متضمنة حوالي أربعة كليات مع إضافة اثنتين سنويًا للوصول إلى إجمالي 16 كلية بحلول عام 2030، بسعة إجمالية تبلغ 32 ألف طالب.

سيتم إنشاء جامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في إطار مشروع مشترك بين الشركة والأهلي كابيتال، تحت اسم سيرا-الأهلي للخدمات التعليمية، والذي تمتلك سيرا فيها 51 ٪.

بينما تمتلك من الجامعة الجديدة 60% والأهلي كابيتال 40٪. تنوي الشركة أيضًا أن تبدأ النشاط بجامعة دمياط الجديدة في عام 2025 ، تحت اسم القاهرة مصر للتعليم، حيث ستمتلك سيرا 60% من الجامعة وستمتلك السويدى كابيتال 40% من خلال اطلاق أربع كليات وستضيف اثنتين سنويًا لتصل إلى 16 كلية بحلول عام 2031 بقدرة استيعاب إجمالية تبلغ 24 ألف طالب.

بالنسبة للتعليم قبل الجامعي تمتلك الشركة حاليًا 27 مدرسة، 16 منها تحت العلامة التجارية فيوتشرز، وهي تستهدف العائلات ذات الدخل المتوسط المنخفض.

وهناك مدرستان تابعتان لمدرسة بريتيش كولومبيا الكندية الدولية وواحدة تابعة لمدرسة ساكسوني الدولية موجهتان نحو شريحة الدخل المرتفع، وتقع بقية المدارس بين هاتين الشريحتين.

في نوفمبر 2021، وقعت سيرا شراكة مع الصندوق السيادي ال لتوفير تعليم عالي الجودة وبأسعار مناسبة لجميع الشرائح المجتمعية والمحافظات في مصر.

تتضمن الشراكة إطلاق مدرستين جديدتين في القرية الكونية بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه ، وتخطط لبدء تشغيل المدرسة الأولى في عام 2024.

وتخطط الشركة لإضافة مدرسة جديدة واحدة سنويًا خلال فترة التوقعات لدينا 2023–29 لتصل إلى 36 مدرسة بسعة إجمالية تبلغ 49 ألف طالب.

يشكل برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحكومة الة احتمالية تحقيق الشركة ارقام أعلي من توقعاتنا حيث تطرح الحكومة حوالي 57 مدرسة، بينما تنوي سيرا التقدم بعطاءات لبعض هذه المدارس.