اتساع فجوة الإيرادات والمصروفات يصعد بعجز الموازنة المصرية إلى 455 مليار جنيه

بالربع الأول من العام المالي الحالي

اتساع فجوة الإيرادات والمصروفات يصعد بعجز الموازنة المصرية إلى 455 مليار جنيه
منى عبدالباري

منى عبدالباري

1:28 م, الأحد, 10 ديسمبر 23

قاد اتساع الفجوة بين إيرادات الدولة المصرية، ومصروفاتها إلى زيادة العجز الكلي للموازنة بالربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2023).

وارتفع العجز خلال الفترة المذكورة إلى 3.85%، بما قيمته 455.88 مليار جنيه، مقارنة بـ2.05%، بما قيمته 206.7 مليار جنيه بالفترة المثيلة من السنة المالية الماضية.

وسجلت المصروفات 790.8 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 69.5% التهم الإنفاق على الفوائد الجزء الأكبر منها، بينما بلغت الإيرادات 335 مليون جنيه، بنمو نحو 30% فقط، وفقا للتقرير الرسمي الصادر عن وزارة المالية.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

1:28 م, الأحد, 10 ديسمبر 23