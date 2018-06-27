اتساع الفجوة بين أسهم السعودية ودبى

خالد بدر الدين: اتسعت الفجوة السعرية بين أسهم الشركات السعودية ونظيرتها التابعة لإمارة دبى، إلى أعلى مستوى منذ يناير 2011.وقفز مؤشر تداول أسهم جميع كيانات المملكة بأكثر من %15 هذا العام حتى الآن بارتفاع أكثر من 1068 نقطة، ليتجاوز 8299 نقطة، بينما هوى مؤشر سوق مال دبى العام DFM بالنسبة نفسها

خالد بدر الدين:



اتسعت الفجوة السعرية بين أسهم الشركات السعودية ونظيرتها التابعة لإمارة دبى، إلى أعلى مستوى منذ يناير 2011.

وقفز مؤشر تداول أسهم جميع كيانات المملكة بأكثر من %15 هذا العام حتى الآن بارتفاع أكثر من 1068 نقطة، ليتجاوز 8299 نقطة، بينما هوى مؤشر سوق مال دبى العام DFM بالنسبة نفسها مسجلا 534 نقطة انخفاضا ليهبط إلى 2836 نقطة حقق بها أسوأ أداء خلال الفترة نفسها منذ عام 2006.

وذكرت وكالة بلومبرج أن متوسط نسبة السعر إلى العائد للأسهم السعودية قفز إلى أكثر من %14.8 هذا الأسبوع بعد أن أعلنت مؤسسة MSCI لمؤشرات البورصات العالمية، إدراج سوق الأسهم بالمملكة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة بالمقارنة مع نسبة %7.4 لأسهم شركات دبى.

وتتوقع آرثى شاندراسكاران، نائبة رئيس شركة شعاع كابيتال بدبى، أن تجذب المملكة السعودية تدفقات استثمارية تتراوح بين 30 و40 مليار دولار من مديرى الصناديق الأجنبية خلال الاثنى عشر شهرًا المقبلة عقب تحقيق بورصة الرياض أفضل إنجاز فى تاريخها مع إدراج أسهم شركاتها على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وبعد أن منحتها مؤسسة فوتسى راسل لمؤشرات البورصات العالمية وضع السوق الناشئة فى وقت سابق من العام الجارى.

وترى آرثى أن أسهم الشركات الإماراتية، لا سيما فى دبى ستواجه تقييمات متدنية لأسعارها فى قطاعى العقارات والبنوك مع ضعف ثقة المستثمرين وانتعاش بورصات أخرى فى المنطقة، لا سيما السعودية التى تشهد إصلاحات اقتصادية واجتماعية واضحة كان آخرها السماح لنسائها بقيادة السيارات لينهى موقفها كآخر دولة على كوكب الأرض كانت تحظر عليهن هذا الأمر.

وهبط مؤشر DFM فى دبى فى ختام تعاملات الثلاثاء أكثر من %1 مع تراجع أسعار أسهم 40 كيانًا من إجمالى 61 جرى التداول عليها، وشهد سعر سهم شركة دريك آند سكل، مبيعات قوية من المستثمرين الأفراد ليهوى إلى الحد الأدنى بنسبة %10 وتصل خسائره منذ بداية العام حوالى %60، بسبب مخاوف المستثمرين من تدهور أوضاع الشركة فى ظل التحقيق الجارى حول ممارسات الإدارة السابقة التى تسببت فى أزمة شركة أبراج كابيتال وتأثيراتها بعد مطالبة هيئة الأوراق المالية والسلع الكيانات المدرجة بالإفصاح عن انكشافاتها إذا وجدت.