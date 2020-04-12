اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كاهن سمح بإقامة القداس

اتخذت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، الإجراءات القانونية ضد كاهن، بسبب السماح بإقامة قداس مع عدد من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر الصادرة في ذلك الشأن.

يذكر أنه صدر قرارًا بتعليق الصلاة بالمساجد والكنائس حرصًا على صحة المواطنين، وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كانت الأجهزة الأمنية المعنية، قد ألقت القبض على 7 أشخاص دعوا لصلاة الجمعة بحديقة عامة بمنطقة الرحاب، بالقاهرة الجديدة، مخالفين بذلك قرار وزارة الأوقاف.

تلقى قطاع القاهرة الجديدة، بلاغًا من سكان المرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، يفيد بوجود تجمع بالحديقة العامة، وإقامة صلاة الجمعة بمعرفة أحد الأشخاص، وإمامة المصلين.

وانتقل رجال المباحث وضبطوا 7 منهم لمخالتهم قرار وزارة الأوقاف بوقف صلاة الجمعة، تحسبًا لتفشي وباء كورونا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وفقًا لقانون الأوقاف، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.