اتخاذ الإجراءات القانونية ضد استديو لتسجيل الأغاني الشعبية بالجيزة (صور)

قررت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد استوديو صوت لتسجيل الأغاني الشعبية “بدون ترخيص”، كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

استديو تسجيل الأغاني الشعبية غير مرخص

ويستخدم صاحب الاستديو أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج صوتية مقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات بدون إذن أو تصريح، أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

وضُبط بداخله وحدة معالجة محمل عليها برامج هندسة صوتية وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

حملات المصنفات

وشنت مباحث المصنفات حملات مكثفة لضبط قضايا المصنفات، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم المصنفات الفنية وضبط القائمين عليها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، بعد طباعة مالكها العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبداخلها 31,000 مطبوع تجاري.

جاء ذلك بناءً على شكوى تقدم بها أحد المؤلفين ببيع إحدى المكتبات، الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة، نسخ كتب من مؤلفاته بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبعد استهداف المكتبة، وضُبط بداخلها 3 كتب من تأليف الشاكي، وضبطت 2 مطبعة “تعمل بدون ترخيص”.

وفى سياقٍ متصل، وعقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شركة كاستنج غير مرخصة

تمكنت الإدارة من ضبط شركة تعمل فى اختيار الممثلين الجدد “كاستنج” بدون ترخيص- كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، لاستخدام مديرها برامج أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج منسوخة، ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون ترخيص أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

إضافة إلى العمل يوم السبت بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.