اتحــــاد شركــــــات التأمين يــــــرد علي صندوق حماية حملة الوثائق بدراسة عن مزاياه وعيــــــــــــــــــــــــوبه عالميا

كتب- ماهرأبوالفضل:انتهى الاتحاد المصرى للتأمين من إعداد دراسة- حصلت المال على نسخة منها- مرتبطة بالتجارب العالمية فى صناديق حماية حملة الوثائق.تأتي الدراسة ردا علي مسودة النظام الاساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها ، الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وإنفردت "المال" به.صناد

كتب- ماهرأبوالفضل:

انتهى الاتحاد المصرى للتأمين من إعداد دراسة- حصلت المال على نسخة منها- مرتبطة بالتجارب العالمية فى صناديق حماية حملة الوثائق.

تأتي الدراسة ردا علي مسودة النظام الاساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها ، الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وإنفردت “المال” به.

صناديق ضمان حملة الوثائق على مستوى العالم

بالإشارة إلى مشروع النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق، والمستفيدين منه الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية لإبداء رأى وملاحظات الاتحاد المصرى للتأمين وشركات التأمين الأعضاء، يتقدم الاتحاد المصرى للتأمين بتقرير فى هذا الشأن فى ضوء الممارسات العالمية والتقارير الصادرة عن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS ودول الاتحاد الأوربى EU ومنظمة التعاون الاقتصادى «OECD» فى هذا المجال .

أولا: ملاحظات عامة

الهدف من إنشاء صناديق ضمان حقوق حملة الوثائق : ورد فى جميع التقارير العالمية أن الغرض الأساسى من تأسيس صناديق ضمان حقوق حملة الوثائق هو هدف اجتماعى لحماية العملاء الأفراد وأحيانًا حاملى وثائق الأعمال الصغيرة الذين ليس لديهم القدرة على التقييم الجيد لشركات التأمين العاملة بالسوق . لذلك يتم استثناء الأخطار الكبيرة من هذه الصناديق مثل البحرى والطيران والطاقة وإعادة التأمين ( مرفق التقارير).

لا توجد صناديق لحماية حملة الوثائق فى معظم البلدان الأعضاء : هناك 12 دولة فقط من 30 دولة فى الاتحاد الأوروبى، لديها بعض أنظمة الحماية المحدودة لبعض الفروع التأمينية تختلف حسب ظروف كل دولة، وفى الواقع لا توجد أى خطط شاملة أو ما يسمى صندوق ضمان حقوق حملة الوثائق (مرفق جدول رقم 1 يوضح أمثلة للخطط المتاحة على مستوى العالم ).

لدى النمسا آلية تساعد على حماية بعض حملة الوثائق حيث يتم حماية حملة الوثائق التأمين الصحى والحوادث من خلال المخصصات الفنية. ولا توجد أى ضمانات محددة.

فى إسبانيا الاعتماد على نظام الدفع اللاحق بناء على حجم الخسائر لشركة التأمين المُعسِرة .

فى اليابان توفر حماية تصل إلى %90 من الاحتياطيات الفنية للتأمين على الحياة.

تطبق سويسرا نظام يتم بموجبه حماية وثائق التأمين على الحياة المباشرة والتأمينات العامة من خلال المخصصات الفنية .

وقد تم تقديم مشروع قانون منذ عام 2009 لتوحيد تشريعات أنظمة حماية حملة الوثائق لدى دول الاتحاد الأوروبى إلا أن هذا التشريع تم تأجيله عام بعد عام ومن المنتظر إعادة عرضه فى أكتوبر 2018 .

وبالنسبة فى الولايات المتحدة، لدى كل ولاية خطة مختلفة لحماية كل من حملة وثائق الحياة والممتلكات / الضحايا، بعض الولايات، مثل نيويورك، وبنسلفانيا ، ونيو جيرسى، لديها خطط مستقلة لتعويض العمال.

يعتقد كل من الاتحاد الأوروبى EU واتحاد مراقبى التأمين IAIS والـ OECD أنه مع تطبيق على أسواق التأمين (مبدأ الملاءة 2 Solvency II ) سينخفض خطر إفلاس الشركات الى حد كبير.

أصدرت منظمة الـ OECD تقريرا عام 2013 عن مبررات بعض الدول الأعضاء التى رفضت مبدأ تكوين صندوق لضمان حقوق حملة الوثائق :

لن يقدم الصندوق قيمة مضافة كافية لحماية حملة وثائق التأمين نظرا لأن أنظمة الإشراف والرقابة قوية وتعتبر كافية لضمان حقوق حملة الوثائق وأن مصالحهم أقل عرضة للخطر.

أن التشريعات لديها التى تحكم عملية تصفية الشركات تضمن حقوق حملة الوثائق وتعطى حملة الوثائق المرتبة الأولى فى الحصول عل حقوقهم.

أن لديها احتياطيات فنية قوية تخضع لتشريعات صارمة تجعلها قادرة على مواجهة مسئولياتها تجاه العملاء

أن عدد الشركات بالسوق صغير لذلك يخضع لرقابة جيدة وصارمة بالمقارنة بالأسواق الكبيرة التى بها مئات الشركات مثل إنجلترا والولايات المتحدة .

أن الأسلوب الأفضل فى حالة انهيار أو إفلاس إحدى الشركات هو الدمج وتحويل المحافظ .

أن جميع الدول التى طبقت نظام تأسيس صندوق ضمان حملة الوثائق وضعت حدا أقصى لمبلغ الصندوق ولعدد معين من السنوات ويحتسب الحد الأقصى لمبلغ الصندوق بناء على خبرة السوق وحالات الإفلاس التى واجهها، وتتوقف الاشتراكات عند الوصول للحد الأقصى( مرفق جدول رقم 2 يوضح الحدود القصوى للتغطية المطبقة فى بعض الدول ) .

أن تكلفة تأسيس هذه الصناديق تعتبر أحد أسباب عدم الحاجة إليها حيث يمكن أن يتسبب فى حالات من الإعسار المالى لدى شركات التأمين العاملة بالسوق نتيجة الاشتراكات التى يتم جمعها من الشركات الأعضاء والتى تعتبر أعباء مالية إضافية على الشركات وقد تضعف هذه الأعباء المالية المراكز المالية للشركات الأعضاء.

ثانيا : وسائل تمويل صناديق ضمان حقوق حملة الوثائق على مستوى العالم طرق التمويل

وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد العالمى لمراقبى شركات التأمين وإعادة التأمين IAIS أن هناك عدة خيارات تستخدمها الدول على مستوى العالم لتمويل صناديق ضمان حقوق حملة الوثائق وتتضمن هذه الأنظمة :

أولا : التمويل المسبق Ex-ante funding

ثانيا : التمويل اللاحق Ex-post funding

ثالثا : النظام المختلط بين الأسلوبين

صناديق حماية حملة الوثائق غالباً ما تمول عن طريق الاشتراكات التى يتم تجميعها من الشركات الأعضاء. الاشتراكات يجب أن يتم تقييمها طبقاً لأسس عادلة وبحيث تتجنب فرض أعباء مفرطة على الشركات.

أولا : التمويل المسبق Ex-ante funding

يتم جمع الاشتراكات بانتظام من الشركات الأعضاء لتكوين الصندوق وذلك للاستعداد لحالات الإفلاس المستقبلية. وتلك الأموال تستثمر فى نوع يتميز بالسيولة والأمان مثل السندات الحكومية.

المميزات: ويتعامل مع حالات الإفلاس بشكل سريع نسبياً حيث تكون الأموال متاحة على الفور ويحدد للشركات الأعضاء الأعباء المالية الخاصة بهم.

الا أنه بالرغم من ذلك يشوب تطبيقه العديد من العيوب :

يصعب التنبؤ بحجم التمويل اللازم لتغطية حالات الإعسار المستقبلية للتأمين.

إن جمع الأموال مقدما يؤدى إلى فقدان الفرصة البديلة نتيجة للتحفظ على الأموال التى يمكن استخدامها لأغراض أخرى .

تتراكم الأموال بالصندوق اذا لم يتم وضع حد أقصى لها .

زيادة التكاليف الإدارية المرتبطة بإنشاء صندوق دائم .

يميل أسلوب التمويل المسبق إلى أن يكون حذرا فى استثماراته .

ثانيا : التمويل اللاحق Ex-post funding

حيث تقوم شركة التأمين التى تعرضت للإفلاس بتقدير خسائرها بعد حدوث الإفلاس وتقوم جهة الرقابة بتحديد اشتراكات شركات التأمين فى التزامات الشركة المفلسة وتحدد جهة الرقابة الأموال المخصصة لذلك لدى كل شركة تأمين ومن أمثلة الدول التى تطبق ذلك:

(Australia, Belgium, Finland, Ireland, Poland, and United Kingdom, United States)

المميزات:

يتم جمع الاشتراكات عندما يعلن إفلاس الشركة ويطالب حملة الوثائق بحقوقهم المادية، لذلك لا توجد أموال متراكمة بالصندوق.

لا توجد مصاريف إدارية مثل إدارة الصندوق ومن ثم لا تتحمل الشركات تكاليف الاحتفاظ بصندوق دائم.

يسمح للأعضاء بالاحتفاظ بالاشتراكات إلى حين الضرورة.

تعتبر هذه المبالغ جزءاً من أصول شركات التأمين ويمكن استخدامها لأغراض أخرى بخلاف تمويل الصندوق مثل الاستثمارات أو مواجهة مسئولياتهم الأخرى .

وفى ضوء تحديد الأنصبة بعد حدوث الإفلاس، يمكن أن تكون الاشتراكات المفروضة على شركات التأمين تجاه الشركة التى تعرضت للإفلاس أقل من المتوقع نظرا لأنها لا تستند إلى نسب محددة مسبقًا.

ويتم تتحديد التمويل اللاحق بأساليب مختلفة على سبيل المثال – على أساس نسبة من إجمالى أقساط كل شركة تأمين (فنلندا، بولندا)، أو من صافى الدخل (أيرلندا والمملكة المتحدة)، أو من صافى الاحتياطيات (ألمانيا). وتفرض الولايات المتحدة (NAIC) نسبة مشاركة على جميع الشركات بالولايات المختلفة، مع تحديد الحد الأقصى بنسبة %2 من متوسط الأقساط السنوية لكل شركة . ومع ذلك، هناك بعض البلدان ليس لديها أى طريقة محددة سلفا للتمويل اللاحق (النمسا، بلجيكا).

وتشير الأرقام على مستوى الاتحاد الأوروبى، إلى أنه من بين ثلاث وعشرين دولة لديها صناديق لحماية حقوق حملة الوثائ ، ثلاث عشرة منها يعتمدون على خطط التمويل المسبق Ex-ante funding وأربع دول تعتمد على التمويل اللاحق Ex-post funding، وباقى الدول تعتمد على المزج بين الأسلوبين.

ويقال إن التمويل اللاحق قد يزيد من الرقابة على السوق، حيث قد يكون أصحاب المصلحة بما فى ذلك شركات التأمين الأخرى، والمساهمون، والعملاء من جميع شركات التأمين لديهم حافز أقوى للرقابة، من منظور أن تكاليف الإفلاس سوف يتحملها الأعضاء الذين لا يزالون مستمرين بالسوق على فى الصناعة وبالتالى يزداد مستوى الانضباط داخل السوق. بالإضافة إلى ذلك، قد يوفر التمويل اللاحق الحافز لدى شركات التأمين القوية مالياً للتجاوب مع إجراءات الإشراف والرقابة الفعالة.

ثالثا : النظام المختلط بين الأسلوبين

تفضل العديد من الدول النظام المختلط pre-funding/ post-funding حيث تعتمد الدولة على النظام المسبق والنظام اللاحق فى نفس الوقت .

يستخدم أسلوب التمويل السابق pre-funding من خلال جمع الاشتراكات من شركات التأمين المشاركة على أساس نسبة مخفضة من إجمالى الدخل من الأقساط ويتم وضع حد أقصى لمبلغ الصندوق وعندما تتجاوز تكلفة حالات الإفلاس حجم المبالغ المجمعة بالصندوق، يمكن فرض اشتراكات على الشركات (post-funding).

وتتلافى هذه الطريقة تراكم الأموال بالصندوق وتخفف من الأعباء المالية الأضافية على الشركات وتسمح للأعضاء بالاحتفاظ بجزء كبير من الاشتراكات إلى حين الضرورة.