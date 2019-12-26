اتحاد «ITU»: عدد مشتركى الإنترنت يقفز إلى 5 مليارات عالميًّا

أعلن الاتحاد الدولى للاتصالات «ITU» أن إجمالى عدد المشتركين فى خدمات الإنترنت قفز إلى 5 مليارات على مستوى العالم، مقارنة بـ1.3 مليار عام 2010، بارتفاع 285% خلال السنوات العشر الماضية.

ونشرت وكالة «كاناليست ريسيرش» المتخصصة فى أبحاث أسواق الاتصالات العالمية أن عدد الموبايلات المستخدمة فى أنحاء العالم بلغ أكثر من 1.4 مليار، مقارنة بحوالى 300 مليون جهاز فى عام 2010، عندما طرحت شركة أبل الأمريكية جهاز «آيفون 4» الذى ساعد على ارتفاع مبيعات التليفونات الذكية بصورة غير مسبوقة منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وذكرت وكالة رويترز أن الأجهزة الإلكترونية حققت انتشارًا واسعًا فى الدول المتقدمة والنامية، لدرجة أن عددها يقترب الآن من عدد السكان فيها، إن لم يكن أكثر.

وساعد التقدم والابتكار فى مجال الاتصالات على ارتفاع القيمة السوقية لأكبر خمس شركات تكنولوجية فى العالم (أبل، وأمازون، وجوجل، ومايكروسوفت، وفيسبوك)، إلى حوالى 4.7 تريليون دولار حاليًا، مقارنة بـ800 مليار دولار فى عام 2010.

وقال المحللون بوكالة GSMA لأبحاث الأسواق التجارية العالمية إن ارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات الخمس العملاقة يعود إلى التطبيقات والخدمات التكنولوجية الخاصة بها التى بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 4 تريليونات دولار.

وأدى انتشار الموبايلات الذكية المزودة بالكاميرات إلى هبوط مبيعات آلات التصوير الرقمية، من أعلى مستوى وصلت إليه عام 2010، عندما بلغت 121 مليون كاميرا، إلى أقل من 19 مليونًا خلال العام الحالى، لدرجة أن خدمات أندوريد التى تقدمها شركة جوجل سجلت 93 مليون صورة سيلفى يوميًّا.

يذكر أن شركات التكنولوجيا انتعشت أسعار أسهمها بالبورصة الأمريكية منذ بداية العام الحالى وحتى قبيل عطلة عيد الميلاد والكريسماس، بقيادة «أبل» بأكثر من 77%، و«فيسبوك» 57%، و«مايكروسوفت» 53%، و«جوجل» 30%، و«أمازون» 19%.

يشار إلى أن مبيعات موبايلات آيفون التى تنتجها شركة أبل تراجعت بأكثر من 35% فى الصين ثانى أكبر اقتصاد بالعالم خلال نوفمبر الماضى للشهر الثانى على التوالى، بسبب الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين منذ حوالى 17 شهرًا، كما أن إجمالى مبيعاتها خلال الشهور الثلاثة الماضية- من سبتمبر لنهاية نوفمبر- هبطت بحوالى 7.4% هناك، مقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.