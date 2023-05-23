اتحاد IFAIMA: اجتماع هذا العام هدفه الانطلاق نحو التحول الرقمي لأنظمة الملاحة الجوية

قال Fernando Lopes رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران IFAIMA، إنه بعد مرور 15 عاما والتصدى للعديد من التحديات التي تواجه مجتمع معلومات الطيران الدولي، نستطيع أن تستكمل تلك الجهود مع رئيس جديد للاتحاد وهي Fumi Adeyemi بعد اختيارها في الجمعية العمومية التي انعقدت أمس الاثنين في القاهرة، قبل بدء اجتماعنا السنوي.

جاء ذلك فعاليات المؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023، الذي ينعقد في مصر لأول مرة، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لرابطات ضباط معلومات الطيران (IFAIMA).

ورحب بأعضاء الاتحاد الدولي من جميع بلدان العالم، في انعقاد نسخته هذا العام لأول مرة في مصر، موجها الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة، الاجتماع السنوي لهذا العام للاتحاد.

وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني الدولي، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد أبوبكر الفارع المدير الإقليمي لمنظمة ICAO، ورضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لتكنولوجيا معلومات الطيران UNITED ATS.

ومن جانبها، أعربت Fumi Adeyemi، على تقديرها لجهود رئيس الايفاما السابق على مدار سنوات لخدمة مجتمع معلومات الطيران، مضيفه أن سمة الاجتماع هذا العام هو الانطلاق نحو التحول الرقمي واقتحام آليات الديجتال لأنظمة الملاحة الجوية، قائلة: أربطوا الأحزمة استعدادا لانطلاق نسخة هذا العام.

ويناقش المؤتمر الدولي IFAIMA Global AIM Cairo 2023، الذي ينعقد خلال الفترة من 23 لـ 25 مايو الجاري، ويحضره 250 شخصا من العاملين بإدارات ضباط معلومات الطيران حول العالم ممثلين من أكثر من 50 دولة، خلال اجتماعه لهذا العام قضايا مهمة، أبرزها التطورات القادمة في مجال إدارة معلومات الطيران والتحول الرقمي ، بالإضافة إلى مراجعة الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وعمليات التدريب والتأهيل.

واختار الاتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، جمهورية مصر العربية لانعقاد جمعيته العامة لهذا العام، بعد التصويت في جمعيته الأخيرة التي انعقدت قبل عامين، برعاية الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA.

الاتحاد الدولي لرابطات إدارة معلومات الطيران (IFAIMA)، هو اتحاد عالمي غير هادف للربح، يستهدف حماية المصالح المهنية لموظفي إدارة معلومات الطيران ودعم مستوى المعرفة والأعمال المهنية بين موظفي AIM أعضاء الاتحاد الذي يضم 190 دولة حول العالم.