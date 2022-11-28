اتحاد منتج الدواجن يحذر من سوق سوداء.. والزراعة تشكل لجنة للمواجهة

كشف الدكتور ثروث الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل اجتماع لجنة متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف المشكلة من وزارة الزراعة ومجلس النواب والبنك المركزى واتحاد الدواجن.

وقال: ” لازالت المشكلة قائمة رغم أنه خلال الفترة الفترة من 16 أكتوبر بعد اجتماع الوزراء ثم النواب في 18 أكتوبر ماتم الافراج عنه هو 800 ألف طن من مستلزمات رغم أن الاحتياجات 900 ألف طن شهرياً مما أحدث فجوة في العرض والطلب ومن ثم فإن الفترة من 18 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر وهي مدة 41 يوماوهي فترة تحتاج كمية 1.2 مليون طن وماتم صرفه خلال تلك الفترة هي 800 ألف طن بما يمثل نسبة 65% من إحتياجات الذرة ونحو 50% من فول الصويا.

اشفاً خلال مداخلة ” عبر ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON::”أنه بسبب تلك الفجوة نشأت سوق سوداء في فول الصويا حيث أن سعر طن فول الصوةيا البالغ 17 ألف جينه وصل في السوق السوداء اليوم لثلاثين ألف جنيها وكذا الذرة التي يبلغ سعر الطن بها 8500 جنيه وصل اليوم إلى مايتجاوز600 10 الالاف جنيهاً . مبيناً أن إجتماع اليوم انتهى بتوصيات لوزير الزراعة، بحضور ممثل عن وزارة التموين والبنك المركزي وإتحاد منتجى الدواجن بضرورة الإفراج الفوري وبسرعة عن كميات 270 ألف طن من فول الصويا و700 ألف طن من الذرة الصفراء كل شهر

وشدد على ضرورة القضاء على السوق السوداء قائلاً : ” لازم نقضي على السوق السوداء في فول الصويا من خلال توفيره.”

ن جانبه عقب د.محمد القرش متحدث وزارة الزراعة أن التنسيق مستمر بشكل كامل مع اتحاد منتجي الدواجن، والجهات المعنية لضمان إستمرارية تدفق الافراج عن الاعلاف في الموانيء وذلك عبر لقاءات أسبوعية مع كافة الجهات المعنية لتوفير الأعلاف، وحريصون على ذلك.بغية الحفاظ على صناعة الدواجن .

شدد خلال مداخلة ” عبر ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:: أن هناك لجنة مشكلة تعمل على التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن للقضاء على السوق السوداء.