اتحاد منتجي الدواجن : 5 مذكرات عاجلة للحكومة لانقاذ القطاع وضبط الأسعار(مستندات)

خاطب اتحاد منتجي الدواجن5جهات حكومية عبر مذكرات عاجلة أوضح فيها استمرار أزمات القطاع نتيجة تراجع معدلات الافراج عن الأعلاف من الموانئ.

وتم توجيه المذكرة لوزراء الزراعة والتجارة والتموين ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء.

ونصت المذكرة التي حصلت عليها “المال”أن هناك ارتفاعا في أسعار كل من الذرة المستوردة والصويا الي 19000و35000 علي التوالي فضلاً عن اضافات الاعلاف والخامات الأخري .

وأوضحت المذكرة أن تكلفة طبق البيض115 جنيها في حين يتم بيعه في المزرعه ب90 جنيها .

وطالبت المذكرة أن يتم زيادة معدلات الافراج عن الأعلاف وان تكون مخصصة لمصانع العلف التي تمتلك سجلات استيراد.

وطالبت المذكرة أيضا من وزارة التموين بطرح كميات الذرة المستوردة المتوفرة لديها وهي بقيمة 110 آلاف طن .