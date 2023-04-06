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اتحاد منتجي الدواجن : 5 مذكرات عاجلة للحكومة لانقاذ القطاع وضبط الأسعار(مستندات)

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تراجع معدلات الافراج عن الأعلاف من الموانئ

اتحاد منتجي الدواجن : 5 مذكرات عاجلة للحكومة لانقاذ القطاع وضبط الأسعار(مستندات)
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

6:47 ص, الخميس, 6 أبريل 23

خاطب اتحاد منتجي الدواجن5جهات حكومية عبر مذكرات عاجلة أوضح فيها استمرار أزمات القطاع نتيجة تراجع معدلات الافراج عن الأعلاف من الموانئ.

جريدة المال

وتم توجيه المذكرة لوزراء الزراعة والتجارة والتموين ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء.

جريدة المال

ونصت المذكرة التي حصلت عليها “المال”أن هناك ارتفاعا في أسعار كل من الذرة المستوردة والصويا الي 19000و35000 علي التوالي فضلاً عن اضافات الاعلاف والخامات الأخري .

جريدة المال

وأوضحت المذكرة أن تكلفة طبق البيض115 جنيها في حين يتم بيعه في المزرعه ب90 جنيها .

جريدة المال

وطالبت المذكرة أن يتم زيادة معدلات الافراج عن الأعلاف وان تكون مخصصة لمصانع العلف التي تمتلك سجلات استيراد.

وطالبت المذكرة أيضا من وزارة التموين بطرح كميات الذرة المستوردة المتوفرة لديها وهي بقيمة 110 آلاف طن .

جريدة المال
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

6:47 ص, الخميس, 6 أبريل 23